הותרו לפרסום כי שריתה (שרה) מנדלסון חברת ההנהלה הארצית של בני עקיבא נרצחה בפיגוע הרצחני ברמות.

מבני עקיבא נמסר: "תנועת בני עקיבא בוכה ומתאבלת על הרצחה של חברתנו להנהגת התנועה שריתה (שרה) מנדלסון הי"ד הבוקר ע"י בני עוולה בפיגוע בשכונת רמות. שריתה הי"ד עבדה עשרות שנים כמנהלת קשרי רשויות בגזברות התנועה, ונרצחה כשהייתה בדרכה לעבודה בהנהלה הארצית בשכונת ניות בירושלים".

מוקדם יותר פורסם כי עלה לשישה מספר הנרצחים בפיגוע הרצחני, הבוקר בשכונת רמות בירושלים. בבית החולים הדסה הר הצופים הודיעו כי נקבע מותו של של פצוע בן 57 מהפיגוע ברמות.

הודעת בית החולים: "בהדסה הר הצופים נקבע לצערנו הרב מותו של פצוע בן 57 מהפיגוע ברמות, אשר פונה במצב קשה מאוד בשל פגיעת ירי קשה. צוותי בית החולים נאבקו על חייו ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותו. אנו משתתפים עמוקות בצערה של המשפחה ומלווים אותה בשעתה הקשה".