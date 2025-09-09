היסטוריה ברמב"ם: ד"ר מיכל מקל, כירורגית ומרצה בטכניון, נכנסת לתפקיד המנהלת הראשונה ותצעיד את המרכז הרפואי בצפון לפסגות חדשות

ד"ר מיכל מקל, בת 52 מחיפה, נבחרה למנהלת המרכז הרפואי רמב"ם – בית החולים הגדול בצפון.

מקל מכהנת מאז 2017 כסגנית מנהל הקריה הרפואית, ובמקביל עומדת בראש השירות לכירורגיה אנדוקרינית. היא סיימה את לימודי הרפואה בטכניון, התמחתה בכירורגיה כללית ברמב"ם ובהמשך השלימה התמחות על קלינית ומחקרית בבית החולים Massachusetts General ובאוניברסיטת הרווארד בבוסטון. עם חזרתה לישראל הקימה את תחום הכירורגיה האנדוקרינית ברמב"ם.

תפקידי ניהול והוראה

במהלך הקריירה שימשה יו"ר ועדת ההתמחות, ראש מנהלת איכות ובטיחות וראש מנהלת האשפוז. בנוסף, היא מרצה קלינית בכירה בטכניון.

הובלה בתקופות חירום

מקל מילאה תפקידי מפתח בתקופות חירום: בקורונה הובילה את ההיערכות למעבר לשגרת חירום, במלחמת "חרבות ברזל" פיקדה על הפעלת בית החולים התת קרקעי לטיפול בפצועי הצפון, ובמבצע "עם כלביא" הובילה את הבטחת רציפות שירותי האשפוז.

פעילות בינלאומית

ב-2022 עמדה בראש משלחת רפואית ישראלית לבית חולים שדה באוקראינה, שטיפל ביותר מ-6,000 מטופלים במשך שישה שבועות.

דברי המנהלת החדשה

"אני מודה למשרד הבריאות וחברי ועדת הבוחנים על הבחירה בי, ועל הזכות שניתנה לי לעמוד בראש המרכז הרפואי רמב"ם בשנים הקרובות. רמב"ם הוא בית עבורי, המקום שבו גדלתי והתחנכתי מקצועית ואני גאה להיות חלק ממורשת המצוינות של המרכז הרפואי הגדול בצפון."

"כעת, עם הפנים קדימה, ויחד עם כל משפחת רמב"ם, אני מתכוונת להמשיך את תנופת הפיתוח של הקריה הרפואית רמב"ם לפסגות חדשות."