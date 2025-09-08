כהמשך לפיגוע בירושלים: מפקד חטיבת החשמונאים אל"מ א' למפקדי החטיבה: זוהי עדות נוספת למשמעות האדירה של הקמת החטיבה, של הכשרת הלוחמים החרדים"

כהמשך לפיגוע הבוקר בירושלים, ולתיעוד שהתפרסם ובו חייל חרדי המשרת כמ"כ בחטיבת החשמונאים היה בין מחסלי המחבלים בפיגוע, התייחס לדברים מפקד החטיבה. בהודעה שנשלחה על ידי מפקד חטיבת החשמונאים, אל״ם אבינועם אמונה לסגל המפקדים בחטיבה כתב להם:

"מפקדים,

כפי שכבר בטח קראתם

לפני שעתיים לוחם, מפקד כיתה בחטיבה סיכל ונטרל שני מחבלים בפיגוע נתעב בצומת רמות בו נהרגו אחינו הי״ד.

זוהי עדות נוספת למשמעות האדירה של הקמת החטיבה, של הכשרת הלוחמים החרדים לשאת נשק להיות כשירים ללחימה ולנטרל כל איום בכל מקום בו ימצא ויידרש.

ליבנו עם משפחות ההרוגים.

נמשיך במלאכתנו בשליחות לקדש שם שמים".