הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (שני) הערכת מצב בהשתתפות סגן הרמטכ״ל, אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל הנחה על המשך מיקוד המאמץ בלחימה ברצועת עזה, תגבור כוחות נוספים ביהודה ושומרון לעיבוי וחיזוק ההגנה לצד מאמץ הסיכול וכן על כיתור הכפרים מהם יצאו המחבלים.

עקב התפתחות האירועים המבצעיים בגזרות השונות, החליט הרמטכ״ל על הפסקת הערכת המצב בנושא אנשים שהתקיימה מוקדם יותר היום וכן על דחיית טקס מצטייני הרמטכ״ל שהיה עתיד להתקיים הערב.