הותר לפרסום כי יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד וחתן טרי, נרצח בפיגוע הקשה הבוקר (שני) בירושלים. פינטו הוא הנרצח השני ששמו הותר לפרסום אחרי שפורסם כי לוי יצחק פש עובד בישיבת קול תורה נרצח בפיגוע..

"בצער רב ובכאב גדול התקבלה הבשורה על הירצחו של יעקב פינטו הי"ד, בן 25, תושב ירושלים, שנרצח בפיגוע הירי הקטלני בצומת רמות. יעקב, עולה חדש מספרד, נישא לאחרונה – ועתידו נגדע באכזריות. ליבנו עם רעייתו הטרייה, משפחתו וקהילתו ברגעים קשים אלו. על מועד הלווייתו תצא הודעה נפרדת. יהי זכרו ברוך".

צה"ל החל בכתר על הכפרים הפלסטינים מצפון לירושלים, מדרום מערב לעיר רמאללה, מתוך הבנה שמשם יצאו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בו נרצחו 5 בני אדם ונפצעו עוד כ-20.

הפעילות מתחילה בכפרים שנמצאים בין כביש 1 לגבעת זאב: בידו, בית דוקו, איענאן וקטנה. בשירות הבטחון מעריכים כי המחבלים יצאו מהכפרים ביו"ש, והגעתם לצומת רמות, מלמדת כי הגיעו מצפון לירושלים. עד כה זהותם המלאה עוד לא ברורה.

שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים מנשק מסוג קרלו. הם ירו במשך שניות ארוכות, עד שנוטרלו וחוסלו בירי על ידי לוחם בחטיבת חשמונאים ועוד אברך חרדי שמחזיק אקדח ברישיון.