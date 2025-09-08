סער בפגישה עם שר החוץ של הונגריה: "כל מדינה בעולם חייבת כעת לעשות בחירה ברורה וגורלית האם הם בצד של ישראל? או בצד של הג'יהאדסטים?

היום (שני) לפני זמן קצר נפגש שר החוץ גדעון סער עם פטר סיירטו, שר החוץ של הונגריה במשרד החוץ בבודפשט. בפגישה אמר: "כל מדינה בעולם חייבת כעת לעשות בחירה ברורה וגורלית האם הם בצד של ישראל? או בצד של הג'יהאדסטים? אנחנו יודעים שהונגריה נמצאת בצד שלנו."

פגישתם בבודפשט היא הפגישה השביעית של השרים. השניים קיימו פגישה בארבע עיניים וכן ערכו מפגש מורחב עם הצוותים. לאחר פגישתם, ערכו מסיבת עיתונאים משותפת.

עוד באותו נושא סער אוסר את כניסת השרות הספרדיות: "רטוריקה נוטפת שינאה" 10:46 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מדברי שר החוץ גדעון סער: "הבוקר היה פיגוע טרור מחריד בירושלים, עיר הבירה העתיקה שלנו. שני מחבלים פלסטינים רצחו יהודים באוטובוסים בצומת רמות בכניסה לירושלים. עד כה שישה ישראלים נרצחו. ישנם פצועים רבים מאוד, כולל אישה בהריון. אנחנו מתפללים עבורם. אנחנו במלחמה נגד טרור אסלאמי קיצוני. אירופה, וכל מדינה בעולם חייבת כעת לעשות בחירה ברורה וגורלית האם הם בצד של ישראל? או בצד של הג'יהאדסטים? אנחנו יודעים שהונגריה נמצאת בצד שלנו".

סער: "היוזמה הצרפתית מתגמלת את חמאס על טבח ה-7 באוקטובר".

"אנחנו דוחים לחלוטין את הניסיונות הנוכחיים לכפות על ישראל לקבל מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו הקטנה. המחבלים היום הגיעו משטחי הרשות הפלסטינית. להקמת מדינת טרור כזו תהיה מטרה אחת – השמדת מדינת ישראל. צריך לומר זאת בבירור: הרשות הפלסטינית מעולם לא ניתקה את קשריה עם הטרור.

"היא מתגמלת ומעודדת טרור במדיניות התשלום לפי חומרת הפיגוע למחבלים ולמשפחותיהם. היא ממשיכה בהסתה נגד ישראל – בבתי הספר, בספרי הלימוד, במסגדים ובתקשורת. על בסיס מעשיה – הרשות הפלסטינית אינה ראויה למדינה. היוזמה הצרפתית פוגעת ביציבות האזורית. היא מתגמלת את חמאס על טבח ה-7 באוקטובר. היא משמשת כתמריץ עבור חמאס להאריך את המלחמה.

"היא רק תערער את היציבות באזור, והיא תדחוף גם את ישראל לנקוט בצעדים משלה. פיגוע הטרור של הבוקר היה תזכורת קשה לסכנה שאנו ניצבים בפניה. אני מפציר במנהיגים האחראיים בעולם, שמבינים את הסכנה הברורה במדינת טרור פלסטינית: עכשיו זה הזמן להשמיע קול ברור ונחוש".