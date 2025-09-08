זירה נוספת: לפני זמן קצר, צה״ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בעומק לבנון

לפני זמן קצר, צה״ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא. בין המטרות שהותקפו: מחנות צבאיים של ׳כוח רדואן׳, בהם זוהו מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה ואוחסנו אמצעי לחימה.כך נמסר מדובר צה"ל.

המחנות הצבאיים שהותקפו שימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים, הכשרות מחבלים לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ומדינת ישראל.

כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנות, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

אחסון אמצעי הלחימה וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ומהווים איום על מדינת ישראל.

צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל