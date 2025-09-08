שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים מנשק מסוג קרלו. הם ירו במשך שניות ארוכות, עד שנוטרלו וחוסלו בירי על ידי לוחם בחטיבת חשמונאים ועוד אברך חרדי שמחזיק אקדח ברישיון.