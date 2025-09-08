הותר לפרסום כי לוי יצחק פש עובד בישיבת קול תורה נרצח בפיגוע הרצחני הבוקר (שני) בשכונת רמות בירושלים.
הודעת הישיבה: "ישיבת קול תורה מודיעה בצער רב וביגון קודר על הרצחו של עובד הישיבה המסור, איש התחזוקה המוכר היטיב בכל השכונה, עושה חסדים רבים וותרן בממונו, הוגה בתורה תדיר הרה"ח ר' לוי יצחק פש הי"ד בפיגוע הבוקר בצומת רמות הלוויתו תצא מהישיבה בהמשך היום"
צה"ל החל בכתר על הכפרים הפלסטינים מצפון לירושלים, מדרום מערב לעיר רמאללה, מתוך הבנה שמשם יצאו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בו נרצחו 5 בני אדם ונפצעו עוד כ-20.
הפעילות מתחילה בכפרים שנמצאים בין כביש 1 לגבעת זאב: בידו, בית דוקו, איענאן וקטנה. בשירות הבטחון מעריכים כי המחבלים יצאו מהכפרים ביו"ש, והגעתם לצומת רמות, מלמדת כי הגיעו מצפון לירושלים. עד כה זהותם המלאה עוד לא ברורה.
