איזה גיבור. בתיעוד שהופץ ברשת נראה נהג מונית שבלב הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) ובזמן שכדורים שורקים מעליו, מחלץ אישה מבוגרת מהמונית ועוזר לה להגיע למקום מבטחים.

נהג מונית מחלץ אישה מבוגרת | צילום: על פי סעיף 27 א

שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים מנשק מסוג קרלו. הם ירו במשך שניות ארוכות, עד שנוטרלו וחוסלו בירי על ידי לוחם בחטיבת חשמונאים ועוד אברך חרדי שמחזיק אקדח ברישיון.

