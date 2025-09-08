איזה גיבור. בתיעוד שהופץ ברשת נראה נהג מונית שבלב הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) ובזמן שכדורים שורקים מעליו, מחלץ אישה מבוגרת מהמונית ועוזר לה להגיע למקום מבטחים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים מנשק מסוג קרלו. הם ירו במשך שניות ארוכות, עד שנוטרלו וחוסלו בירי על ידי לוחם בחטיבת חשמונאים ועוד אברך חרדי שמחזיק אקדח ברישיון.
מצלמות האבטחה בצומת תיעדו את רגעי האימה, בו עשרות נוסעים בורחים מהאוטובוס בו ירו המחבלים, עד שלמקום הגיעו לוחם מחטיבת 'חשמונאים' ואברך נושא אקדח ברשיון וחיסלו את שני המחבלים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רמטכל
הנה לכם, אז אברך חרדי יכול יפה מאד להחזיק נשק ולחסל מחבל. עכשיו כל האברכים בואו תתגייסו.13:03 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רמטכל
הנה לכם, אז אברך חרדי יכול יפה מאד להחזיק נשק ולחסל מחבל. עכשיו כל האברכים בואו תתגייסו.13:03 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר