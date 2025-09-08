לפחות שני מיירטים נורו לעבר מטרות חשודות במרחב אילת. לא הופעלו התרעות בעיר. אתמול פגע כטב"מ חות'י בשדה התעופה רמון

דיווח ראשוני על יירוט כטב"מ באזור אילת. בשמי העיר נראה שוב של מיירט. אין דיווחים על נפגעים או על נזק. כמה דקות אחר כך יצא מיירט לעבר מטרה נוספת.

לא הופעלו התרעות.

מצה"ל לא נמסרה תגובה.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: זו הסיבה שהכטב"מ שנפל בדרום לא יורט 20:04 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

אתמול פגע כטב"מ שירו החות'ים בשדה התעופה רמון צפונית לאילת. מהירי נפגע אדם כבן 50 ואולם הנוסעים ניזוק באופן ממשי. עם זאת שעה קלה לאחר מכן חזר שדה התעופה לפעילות. הכטב"מ שחדר לרמון זוהה במערכות ככלי ידידותי ולכן לא הופעלה אזעקה או מיירטים.

עוד באותו נושא צפו: המסוק מיירט את הכטב"מ החות'י בצרור מתותח 14:43 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במקביל יירט צה"ל שלושה כטב"מים שניסו לחדור לישראל באזור ניצנה, שניים יורטו בתוך שטח ישראל, בתיעוד שהבאנו אתמול בסרוגים, נראה מסוק מפוצץ את הכטב"מ בירי קצר של תותח.