דיווח ראשוני על יירוט כטב"מ באזור אילת. בשמי העיר נראה שוב של מיירט. אין דיווחים על נפגעים או על נזק. כמה דקות אחר כך יצא מיירט לעבר מטרה נוספת.
לא הופעלו התרעות.
מצה"ל לא נמסרה תגובה.
אתמול פגע כטב"מ שירו החות'ים בשדה התעופה רמון צפונית לאילת. מהירי נפגע אדם כבן 50 ואולם הנוסעים ניזוק באופן ממשי. עם זאת שעה קלה לאחר מכן חזר שדה התעופה לפעילות. הכטב"מ שחדר לרמון זוהה במערכות ככלי ידידותי ולכן לא הופעלה אזעקה או מיירטים.
במקביל יירט צה"ל שלושה כטב"מים שניסו לחדור לישראל באזור ניצנה, שניים יורטו בתוך שטח ישראל, בתיעוד שהבאנו אתמול בסרוגים, נראה מסוק מפוצץ את הכטב"מ בירי קצר של תותח.
שושנה
למה לא הןפעלה הזעקה12:42 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
