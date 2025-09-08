בעקבות הפיגוע: כביש 1 במחלף הארזים נחסם לתנועה - חדשות סרוגים
בעקבות הפיגוע: כביש 1 במחלף הארזים נחסם לתנועה

בעקבות הפיגוע: כביש 1 במחלף הארזים נחסם לתנועה
זירת הפיגוע | צילום: דוברות המשטרה
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.09.2025 / 11:48

בעקבות הפיגוע הרצחני בירושלים נחסם לתנועה כביש 1 מנהרת הארזים למזרח – משך החסימה יהיה ארוך

בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) בירושלים נחסם לתנועה כביש 1 מנהרת הארזים למזרח – משך החסימה יהיה ארוך. מהמשטרה נמסר כי מומלץ לנהגים לנהוג בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור.

חמישה אנשים נרצחו בפיגו.  שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים. הם נוטרלו וחוסלו בירי, בשלב זה לא ידוע האם על ידי אזרחים חמושים או שוטרים שהיו במקום. נבדקת עדות לפיה המחבלים עלו לאוטובוס במסווה של מבקרי נסיעה.

תחנות האוטובוס בצומת רמות, נמצאות בצומת הרחובות גולדה ויגאל ידין, ובתחנות ישנן עשרות נוסעים בכל יום, שמגיעים מאזור רמות לכיוון מרכז העיר או לכיוון סנהדריה והגבעה הצרפתית. בסמוך לתחנות ההסעה יש את התחנה המרכזית החדשה 'הארזים' שמשרתת את קווי האוטובוס של הריכוזים החרדיים.

כביש 1
מנהרת הארזים
פיגוע

ש.

צריך להרוס את הבתים שלהם ולעצור גם את המשפחות שלהם בגלל כל השנאה שהחדירו להם מילדותם. כי, איך אדם יכול לעלות לאוטובוס ולירות באנשים חפים מפשע בדם קר. אלוהים יביא...

המשך 12:09 08.09.2025
0 1
ש.

