בעקבות הפיגוע: כביש 1 במחלף הארזים נחסם לתנועה

בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) בירושלים נחסם לתנועה כביש 1 מנהרת הארזים למזרח – משך החסימה יהיה ארוך. מהמשטרה נמסר כי מומלץ לנהגים לנהוג בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור.
חמישה אנשים נרצחו בפיגו. שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים. הם נוטרלו וחוסלו בירי, בשלב זה לא ידוע האם על ידי אזרחים חמושים או שוטרים שהיו במקום. נבדקת עדות לפיה המחבלים עלו לאוטובוס במסווה של מבקרי נסיעה.
תחנות האוטובוס בצומת רמות, נמצאות בצומת הרחובות גולדה ויגאל ידין, ובתחנות ישנן עשרות נוסעים בכל יום, שמגיעים מאזור רמות לכיוון מרכז העיר או לכיוון סנהדריה והגבעה הצרפתית. בסמוך לתחנות ההסעה יש את התחנה המרכזית החדשה 'הארזים' שמשרתת את קווי האוטובוס של הריכוזים החרדיים.
צריך להרוס את הבתים שלהם ולעצור גם את המשפחות שלהם בגלל כל השנאה שהחדירו להם מילדותם. כי, איך אדם יכול לעלות לאוטובוס ולירות באנשים חפים מפשע בדם קר. אלוהים יביא...
צריך להרוס את הבתים שלהם ולעצור גם את המשפחות שלהם בגלל כל השנאה שהחדירו להם מילדותם. כי, איך אדם יכול לעלות לאוטובוס ולירות באנשים חפים מפשע בדם קר. אלוהים יביא עליהם ועל המשפחות שלהם אסונות. שלא יראו יום אחד טוב בחייהם. 12:09 08.09.2025
צריך להרוס את הבתים שלהם ולעצור גם את המשפחות שלהם בגלל כל השנאה שהחדירו להם מילדותם. כי, איך אדם יכול לעלות לאוטובוס ולירות באנשים חפים מפשע בדם קר. אלוהים יביא...
צריך להרוס את הבתים שלהם ולעצור גם את המשפחות שלהם בגלל כל השנאה שהחדירו להם מילדותם. כי, איך אדם יכול לעלות לאוטובוס ולירות באנשים חפים מפשע בדם קר. אלוהים יביא עליהם ועל המשפחות שלהם אסונות. שלא יראו יום אחד טוב בחייהם.המשך 12:09 08.09.2025
