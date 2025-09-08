בעקבות הפיגוע: כביש 1 במחלף הארזים נחסם לתנועה

בעקבות הפיגוע הרצחני בירושלים נחסם לתנועה כביש 1 מנהרת הארזים למזרח – משך החסימה יהיה ארוך

בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) בירושלים נחסם לתנועה כביש 1 מנהרת הארזים למזרח – משך החסימה יהיה ארוך. מהמשטרה נמסר כי מומלץ לנהגים לנהוג בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור.

חמישה אנשים נרצחו בפיגו. שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים. הם נוטרלו וחוסלו בירי, בשלב זה לא ידוע האם על ידי אזרחים חמושים או שוטרים שהיו במקום. נבדקת עדות לפיה המחבלים עלו לאוטובוס במסווה של מבקרי נסיעה.

עוד באותו נושא בעקבות הפיגוע: רה"מ מקיים הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון 11:28 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏