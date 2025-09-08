ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא מקיים כעת הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) בירושלים.

חבר הכנסת יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, צבי סוכות הגיב היום  לפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו ארבעה ונפצעו 11 נוספים: "נ ק מ ה!".

גם יו"ר האופוזציה יאיר לפיד הגיב כשכתב: "פיגוע נורא הבוקר בירושלים שבו נרצחו ארבעה ישראלים חפים מפשע. אני מחזק את כוחות הביטחון במאמציהם לסיכול הטרור. שולח תנחומים עמוקים למשפחות הנרצחים והחלמה מהירה לפצועים".

יו״ר סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, ח״כ מירב בן ארי: "פיגוע רצחני בירושלים, טיל חותי על נתב"ג, שוטר נרצח בעת מילוי תפקידו, רקטות בדרום. ‏זו הממשלה הכושלת ביותר בבטחון אישי. ‏רק נרצחים, הרוגים ופצועים. ‏אפס מדיניות, אפס הנהגה, קמפיין שלם עשו על בטחון, "בעל הבית" וכל השקרים שלהם. ‏זו התוצאה שחדלי אישים עוסקים בבטחון המדינה".