ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא מקיים כעת הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע הרצחני הבוקר (שני) בירושלים.
חבר הכנסת יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, צבי סוכות הגיב היום לפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו ארבעה ונפצעו 11 נוספים: "נ ק מ ה!".
גם יו"ר האופוזציה יאיר לפיד הגיב כשכתב: "פיגוע נורא הבוקר בירושלים שבו נרצחו ארבעה ישראלים חפים מפשע. אני מחזק את כוחות הביטחון במאמציהם לסיכול הטרור. שולח תנחומים עמוקים למשפחות הנרצחים והחלמה מהירה לפצועים".
רוימי רפאל
בן ארי זה הזמן ללכלך על המימשלא ביקום להיתאחד כעם אחד בדעה זו בושה בושה לך בן ארי11:35 08.09.2025
רוימי רפאל
