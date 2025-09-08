כהמשך לאירוע הלילה בו נהרג השוטר רס"מ ניב פרץ ז"ל במהלך מרדף משטרתי אחרי עבריינים באום אל פאחם המשטרה עצרה עד כה 14 חשודים הקשורים לאירוע

כהמשך לאירוע הלילה בו נהרג השוטר רס"מ ניב פרץ ז"ל במהלך מרדף משטרתי אחרי עבריינים באום אל פאחם המשטרה עצרה עד כה 14 חשודים הקשורים לאירוע. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט.

ע"פ דוברות המשטרה, האירוע הלילה החל במרדף אחר טרקטורון ובו חשודים, כשבמהלכו נפתחה אש לעבר כוח משטרה. כתוצאה מהירי נפצע פרץ באורח אנוש וזמן קצר לאחר מכן נקבע מותו.

פרץ ז"ל חתר למגע במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה. לאחר הירי, כוחות משטרה נוספים הוקפצו לאזור כדי לאתר את החשודים, ונסיבות האירוע נמצאות כעת בחקירה.

השר לביטחון פנים איתמר בן גביר כתב הבוקר: בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על הירצחו של השוטר, ניב פרץ ז"ל, שנפל בעת מילוי תפקידו לאחר שנורה למוות ע"י עבריינים שפלים פורעי חוק במהלך פעילות משטרתית באזור מעלה עירון. ניב הקריב את חייו למען ביטחון אזרחי ישראל, וגבורתו לא תישכח. עם ישראל כולו כואב את לכתו ומחזק את ידי משפחתו היקרה בשעה קשה זו. לעבריינים ולפושעים – דעו: דמו של שוטר לא יהיה הפקר. נרדוף אתכם עד חורמה, נבוא חשבון עד הסוף, והחוק יגיע אליכם בכל מקום שתנסו להסתתר.