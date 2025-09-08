חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.09.2025 / 10:04

אברי גלעד מפרסם פוסט חריף נגד חיילי צה"ל שהעלו לרשתות החברתיות סרטון בו הם מתעדים את עצמם מפוצצים חמור בעזה: "פיגוע הסברתי נוראי"

תגיות: אברי גלעד, חמאס, חמור, עזה