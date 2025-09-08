איש התקשורת והמגיש אברי גלעד פרסם התייחסות חריפה לסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, בו נראים חיילי צה"ל מפוצצים חמור בעזה ומתעדים את המעשה. גלעד התייחס בחריפות לסרטון וכינה אותו "חמור ביותר", כשלא חסך בביקורת כלפי החיילים.

בפוסט שפרסם, גלעד תוקף את התנהלות החיילים: "מי מצלם דבר כזה ומעלה לרשתות? מי מייצר עוד פיגוע הסברתי נוראי כזה? מי יכול לצהול כשבעל חיים תמים מחוסל סתם?".

גלעד מזהיר מפני הנזק התעמולתי שייגרם מידי האויב: "מי לא מבין שמכונת התעמולה הערבית תעשה מזה מטעמי חמור?". הוא מסיים בקריאה ישירה לחיילים: "אחים שלנו, אתם שחוקים, אבל אל תהיו חמורים. תשאירו אכזריות שרירותית לאויבים שלנו. אל תצלמו, אל תעלו, וברור שאל תעשו".