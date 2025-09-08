איש התקשורת והמגיש אברי גלעד פרסם התייחסות חריפה לסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, בו נראים חיילי צה"ל מפוצצים חמור בעזה ומתעדים את המעשה. גלעד התייחס בחריפות לסרטון וכינה אותו "חמור ביותר", כשלא חסך בביקורת כלפי החיילים.
בפוסט שפרסם, גלעד תוקף את התנהלות החיילים: "מי מצלם דבר כזה ומעלה לרשתות? מי מייצר עוד פיגוע הסברתי נוראי כזה? מי יכול לצהול כשבעל חיים תמים מחוסל סתם?".
גלעד מזהיר מפני הנזק התעמולתי שייגרם מידי האויב: "מי לא מבין שמכונת התעמולה הערבית תעשה מזה מטעמי חמור?". הוא מסיים בקריאה ישירה לחיילים: "אחים שלנו, אתם שחוקים, אבל אל תהיו חמורים. תשאירו אכזריות שרירותית לאויבים שלנו. אל תצלמו, אל תעלו, וברור שאל תעשו".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
אסתר
וואי זה נוראי, החיילים חייבים להירגע, כל יום תיעוד אחר שלהם ברשתות אומרים שהם באים לרצוח ילדים בעזה (רץ בטיקטוק), העיקר אנחנו רוצים שירחמו עלינו כי לפני שנתיים וחצי ירו...
וואי זה נוראי, החיילים חייבים להירגע, כל יום תיעוד אחר שלהם ברשתות אומרים שהם באים לרצוח ילדים בעזה (רץ בטיקטוק), העיקר אנחנו רוצים שירחמו עלינו כי לפני שנתיים וחצי ירו בכלב, אז איזה ברברים הם. מה נעשה מאיתנו?המשך 10:34 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פנסיונרית
זה רק פיגוע הסברתי מר גלעד? זה הדבר היחיד שמזעזע? ומה עם האנושיות והמוסר שלהם? הם בסדר בעיניך?11:14 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אסתר
וואי זה נוראי, החיילים חייבים להירגע, כל יום תיעוד אחר שלהם ברשתות אומרים שהם באים לרצוח ילדים בעזה (רץ בטיקטוק), העיקר אנחנו רוצים שירחמו עלינו כי לפני שנתיים וחצי ירו...
וואי זה נוראי, החיילים חייבים להירגע, כל יום תיעוד אחר שלהם ברשתות אומרים שהם באים לרצוח ילדים בעזה (רץ בטיקטוק), העיקר אנחנו רוצים שירחמו עלינו כי לפני שנתיים וחצי ירו בכלב, אז איזה ברברים הם. מה נעשה מאיתנו?המשך 10:34 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר