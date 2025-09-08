הרב ניר בן ארצי מזהיר ממה שצפוי לקרות בחוץ לארץ וקורא ליהודי התפוצות לעלות דחוף לארץ ישראל: "אל תחכו שיהיה לכם שם טוב. יהיה גרוע שבגרוע"

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, מזהיר ממה שצפוי לקרות בחוץ לארץ וקורא ליהודי התפוצות לעלות דחוף לארץ ישראל, לפני שיהיה מאוחר מדי.

במסר שהעביר בימים האחרונים, אמר הרב בן ארצי: "כל היהודים שנמצאים בכל מיני מדינות בעולם, תעלו לארץ ישראל דחוף. לא להתמהמה. לא לחכות שיהיה לכם שם טוב. יהיה לכם יותר גרוע מגרוע עד שתיכנעו על הרצפה. אז או שתבואו לפה חיים, או שחלילה כבר לא תבואו".

הרב בן ארצי הבהיר כי "צרות צרורות יהיו בחוץ ארץ עד בלי די. צרות צרורות. תוהו ובוהו, גוג ומגוג. בחוץ לארץ. כדי שכל היהודים יבואו לישראל".

למפקפקים בדבריו אמר הרב בן ארצי: "הכל אמת. תבדקו אותי יום יום, שבוע שבוע. הכל קרה בדיוק כמו שאמרתי. ויקרה בדיוק כמו שאני אומר. כי אני רוצה להציל אתכם. לא רוצה כלום. זה התפקיד שלי".

הוא הוסיף: "כל העולם יילחם נגד ישראל וחיילי צה"ל ויהיה גוג ומגוג, הרי געש, שטפונות, צונאמי ושלגים. זה יימשך עד שיהיה משיח. זו לא קללה חלילה, אלא אזהרה".