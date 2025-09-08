אחרי שטראמפ צייץ הלילה על "אזהרה אחרונה לחמאס" מגיע תורו של שר הביטחון כ"ץ שמצייץ: "סופת הוריקן אדירה תכה היום בשמי עזה. זוהי אזהרה אחרונה לחמאס"

מבצע מרכבות גדעון ב' לקראת שלב נוסף: לאחר השמדת המגדלים והתקיפות בימים האחרונים בעיר עזה, שר הביטחון ישראל כ"ץ מפרסם הבוקר אזהרה ואיום לתושבי עזה.

עוד באותו נושא צה"ל מתחיל את מרכבות גדעון ב' בהקרסת מגדלים, זו הסיבה 07:19 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

לפי דברי השר כ"ץ: "היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו.

זאת אזהרה אחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל: שחררו את החטופים והניחו את הנשק – או שעזה תיהרס ואתם תושמדו. צה"ל ממשיך כמתוכנן – ונערך להרחבת התמרון להכרעת עזה", דברי השר.

בדבריו, רומז שר הביטחון ליוזמה של טראמפ לעסקה כוללת שפורסמה אתמול ולציוץ של טראמפ מהלילה לפיה מדובר באזהרה אחרונה לחמאס שכדאי להם לשחרר את החטופים מיידית.