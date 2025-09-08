יוסי דגן ראש מועצת שומרון במרתון פגישות זום עם בכירי הממשל בוושינגטון והציג מפות ריבונות. דגן הדגיש: "הסמכות בירושלים, זקוקים לרוח גבית"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן פתח במרתון פגישות זום עם סנאטורים, חברי קונגרס ובכירי הממשל בוושינגטון והציג בפניהם את מפות הריבונות.

במהלך מפגשי הזום, הציג יוסי דגן לחברי הקונגרס מפות והסביר את משמעותו הביטחונית וההיסטורית של השומרון, הדגיש את חשיבות ההתיישבות כקו ההגנה הראשון של מדינת ישראל לאחר אירועי 7.10 – והזהיר כי מהלך להקמת מדינה פלסטינית יהווה סכנה חמורה לישראל וליציבות האזורית, ויעצים את הטרור.

דגן אמר לחברי הקונגרס והסנאט: "אני קורא לכם להפעיל את השפעתכם בוושינגטון כדי לתת רוח גבית לממשלת ישראל להחיל ריבונות מלאה. הסמכות להחלת הריבונות נמצאת בירושלים, ורק בירושלים. אנו זקוקים לרוח הגבית שלכם. זה הזמן לומר בקול ברור: למדינת ישראל יש את מלוא הזכות להחיל ריבונות בלב הארץ שלה.

"רק תדמיינו את 7 באוקטובר – עם מדינה פלסטינית על ראשי ההרים השולטים של השומרון. יש לנו היום ממשלה לאומית שכל חבריה תומכים בריבונות, וממשל אמריקני אוהד כמו שלא היה כמותו. אם נשלב ידיים – נביא יחד צדק ללב ארץ התנ"ך וביטחון למדינת ישראל"".

עוד באותו נושא מזכיר המדינה ההונגרי ליוסי דגן: "עומדים איתכם נגד הסנקציות" 11:55 | יותם דשא 1 0 😀 👏

בשבוע שעבר קיים דגן בליץ פגישות מדיניות בן יומיים בבודפשט במטרה להביא לווטו הונגרי על הסנקציות שמנסה מנגנון האיחוד האירופי להטיל על ישראל ברקע החלת ריבונות אפשרית ע"י הממשלה כתגובה למהלך המדינה הפלסטינית של מקרון.

דגן נפגש עם שר החוץ ההונגרי, עם מזכיר המדינה, ועם השר לאיחוד האירופי – ואלו הביעו את אהדתם לנושא. מיד לאחר מכן, פתח ראש מועצת שומרון יוסי דגן במרתון פגישות זום עם חברי קונגרס, סנאטורים ובכירים בממשל האמריקני – במטרה להביא תמיכה ורוח גבית בריבונות על כל המרחבים ביהודה ושומרון, וכמו כן להסביר להם את סכנת "תוכנית הריבונות בגושים" מבית היוצר של השמאל, אשר משמעותה הקמת מדינה פלסטינית ברוב השטח של יו"ש.

ראש מועצת שומרון מקיים בחודשים האחרונים שורת פגישות מדיניות משמעותיות בארצות הברית ובאירופה במטרה להביא תמיכה בריבונות. בין השאר: נפגש פעמיים עם הסנאטור הבכיר תום קוטון, יו"ר ועידת המפלגה הרפובליקנית ויו"ר ועדת המודיעין בסנאט, שהביע תמיכה פומבית בהחלת הריבונות. כמו"כ, הוביל דגן כנס ענק בגבעת הקפיטול, בו מבפר חסר תקדים של 30 סנאטורים וחברי קונגרס הביעו תמיכה בהחלת הריבונות ביהודה ושומרון.

בנוסף, מקדמת המועצה האזורית שומרון עם ידידי השומרון בארצות הברית מהלך חקיקה בבתי הנבחרים במדינות ארה"ב אשר אוסרת על השימוש במילים "הגדה המערבית" – ומחייבת את השימוש במילים "יהודה ושומרון". הצעת החוק הזט הוגשה בקונגרס בוושינגטון ע"י חברת הקונגרס קלודיה טני, שהקימה יחד עם ראש מועצת שומרון את השדולה למען יהודה ושומרון בקונגרס – ויו"ר וועדת החוץ בקונגרס בריאן מאסט כבר אימץ אוצה רשמית בועדה בראשותו.