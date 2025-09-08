השוטר ניב פרץ, בלש בתחנת אום אל פאחם, נהרג במהלך מרדף לילי אחר חשודים שפתחו באש. הוא הותיר אחריו הורים, אח ואחות

תגיות: הותר לפרסום, מעלה עירון, ניב פרץ, שוטר