במהלך פעילות מבצעית במעלה עירון-זלפה נהרג אמש (ראשון) השוטר ניב פרץ ז"ל, לאחר שנורה על ידי חשודים. האירוע החל במרדף אחר טרקטורון ובו חשודים, כשבמהלכו נפתחה אש לעבר כוח משטרה. כתוצאה מהירי נפצע פרץ באורח אנוש וזמן קצר לאחר מכן נקבע מותו.
על פי הודעות המשטרה, פרץ ז"ל חתר למגע במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה. לאחר הירי, כוחות משטרה נוספים הוקפצו לאזור כדי לאתר את החשודים, ונסיבות האירוע נמצאות כעת בחקירה.
רס"מ ניב פרץ ז"ל, בן 29 במותו, שימש כבלש בתחנת אום אל פאחם. הוא הותיר אחריו הורים, אח ואחות. משטרת ישראל פרסמה הודעת אבל בה הביעה צער עמוק על מותו של פרץ והודיעה כי תמשיך ללוות את משפחתו.
