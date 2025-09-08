כתב אישום חמור הוגש בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב אעבלין לאחר שבזמן שברח מהשוטרים נתקל באישה מבוגרת, נשך אותה וקטע את אצבעה

כתב אישום חמור הוגש בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב אעבלין בגין עבירות חמורות של חבלה בכוונה מחמירה, עבירות נשק, שיבוש מהלכי משפט וחבלה במזיד ברכב. זאת, לאחר אירוע ירי אלים ותקיפה של אישה בת 61 ביישוב אעבלין שבצפון.

על פי כתב האישום, במהלך פעילות של לוחמי המשמר הלאומי באעבלין בשעות הערב, זיהו השוטרים יריות שנשמעו בסמוך למקום הימצאם. כוחות המשטרה הגיעו במהירות לזירה וזיהו חשוד רעול פנים, לבוש בכפפות ומעיל, כשהוא מנסה להימלט מהמקום בקפיצה מעל שער גדול אל תוך מתחם השייך למשפחה שהותקפה בירי.

הירי, שבוצע לעבר מספר בני משפחה ששהו בחצר ביתם, לא גרם לפגיעות בנפש, אך גרם לנזק משמעותי למבנה הבית ולרכב שחנה בחניה. בני המשפחה, שזיהו את החשוד, ניסו לעצור אותו בעת בריחתו. אישה בת 61 מבני המשפחה הצליחה לתפוס אותו, אך בתגובה נשך אותה החשוד, מה שהוביל לקטיעת חלק מאצבעה.

האישה נזקקה לניתוח מורכב ולאשפוז של מספר ימים בבית החולים .לוחמי המשמר הלאומי שהגיעו למקום מנעו מבני המשפחה לפגוע בחשוד, ועצרו אותו לאחר מאבק. בחיפוש שבוצע במסלול הבריחה של החשוד, אותרו ונתפסו פריטי לבוש שהשליך בדרך, וכן אקדח מסוג גלוק שבו השתמש לביצוע הירי. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט, ועם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז חיפה את כתב האישום.