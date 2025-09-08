פרופסור שקמה ברסלר, מראשי מחאת 'הדגלים השחורים' מתייחסת לממצאי ועדת הבדיקה החוקרת את עסקאות הרכש במסגרת פרשת הצוללות,  ותוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ברסלר כתבה: "טבח השבעה באוקטובר הוא עדות עקובה מדם לכך שנתניהו מסוכן לעם בישראל ולבטחון המדינה. דברי ועדת החקירה הממלכתית לחקר פרשת הצוללות רק נתנה סימוכין נוספים". ברסלר המשיכה וכתבה: "ברגעים אלה ממש פועלים האחים שלנו החיילים בעזה בשליחות של מי שפוגע בביטחון ישראל. הסיקו את המסקנות. זה עד כדי כל פשוט".

כאמור, ועדת הצוללות, החוקרת את עסקאות הרכש בין השנים 2009-2017, העבירה פירוט ממצאים נוסף לחשודים המעורבים בפרשה. לפי הממצאים, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו וראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, לא דיווחו למערכת הביטחון על מכירת צוללות מתקדמות למצרים, וזאת למרות ההשלכות הביטחוניות החמורות שהיו צפויות לצעד זה.

הוועדה, שמטרתה לבדוק את הליכי קבלת ההחלטות והיבטים נוספים בעסקאות רכש כלי השיט, סיפקה למוזהרים מידע מפורט על הממצאים נגדם, כשלב נוסף בתהליך החקירה.