פרופסור שקמה ברסלר, מראשי מחאת 'הדגלים השחורים' מתייחסת לממצאי ועדת הבדיקה החוקרת את עסקאות הרכש במסגרת פרשת הצוללות, ותוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
ברסלר כתבה: "טבח השבעה באוקטובר הוא עדות עקובה מדם לכך שנתניהו מסוכן לעם בישראל ולבטחון המדינה. דברי ועדת החקירה הממלכתית לחקר פרשת הצוללות רק נתנה סימוכין נוספים". ברסלר המשיכה וכתבה: "ברגעים אלה ממש פועלים האחים שלנו החיילים בעזה בשליחות של מי שפוגע בביטחון ישראל. הסיקו את המסקנות. זה עד כדי כל פשוט".
כאמור, ועדת הצוללות, החוקרת את עסקאות הרכש בין השנים 2009-2017, העבירה פירוט ממצאים נוסף לחשודים המעורבים בפרשה. לפי הממצאים, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו וראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, לא דיווחו למערכת הביטחון על מכירת צוללות מתקדמות למצרים, וזאת למרות ההשלכות הביטחוניות החמורות שהיו צפויות לצעד זה.
הוועדה, שמטרתה לבדוק את הליכי קבלת ההחלטות והיבטים נוספים בעסקאות רכש כלי השיט, סיפקה למוזהרים מידע מפורט על הממצאים נגדם, כשלב נוסף בתהליך החקירה.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
יעקב
העוכרת הזו מגעילה אותי08:43 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א פ נהריה
שקמת ברסלב תקשיבי טוב את בכל החברים שלך הרסתם את המדינה זה הבגידה הכי גדולה שלכם קפלן הצוללות לא מעניין אותי08:43 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים לב
לא היא לא אמיתית שהיא חושבת שמישהו מקשיב לה08:55 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מילואימניק
עדיף שתסתום את פיה, חצופה.09:13 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביב
טוב שיש עוד אנשים כמוה שבאמת אכפת להם מהמדינה09:36 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעל
מדינה מושחתת. חייבים להחליף מהיסוד09:35 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יפעת
כל הכבוד לך09:34 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מילואימניק
עדיף שתסתום את פיה, חצופה.09:13 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים לב
לא היא לא אמיתית שהיא חושבת שמישהו מקשיב לה08:55 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
העוכרת הזו מגעילה אותי08:43 08.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר