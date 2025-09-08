טראמפ ממשיך בלחצים שלו על חמאס לקבל עסקה כוללת לשחרור כל החטופים בתמורה להפסקת המלחמה. "זו בעיה שאנחנו הולכים לפתור. אני חושב שנצליח להשיב את כולם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך את מסע ההצהרות שלו לגבי עסקת חטופים כוללת. ״אני חושב שתהיה עסקה בעזה בקרוב מאוד", אמר הלילה טראמפ.

"זו בעיה מורכבת שאנחנו רוצים לפתור עבור המזרח התיכון, עבור ישראל ועבור כולם. זו בעיה שאנחנו הולכים לפתור. אני חושב שנצליח להשיב את כולם".

נזכיר כי אתמול העבירה ארה"ב את ההצעה האמריקנית שהועברה לחמאס, לעסקה כוללת עם שינויים משמעותיים מהצעות קודמות. על פיה, כל 48 החטופים והחללים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, במקביל לשחרור מאות רוצחים פלסטיניים ואלפי עצירים פלסטינים.

לטראמפ נמאס: זו האזהרה האחרונה שלי!

על פי הדיווח, ישראל תעצור את מבצע מרכבות גדעון ב׳ לכיבוש העיר עזה וייפתח מייד משא ומתן בניהולו האישי של טראמפ לסיום המלחמה. כל עוד לא יסתיים המו״מ לא תחודש הלחימה. בחמאס יתבקשו לסמוך על הצהרותיו של טראמפ בעד סיום המלחמה, ועל ההנחה שכאשר החטופים בבית תתקשה ישראל לקבל לגיטימציה מבית ומחוץ להמשך המלחמה.

טראמפ, המשיך כל הערב לצייץ על העסקה וכתב כי כי ישראל קיבלה את התנאים וכעת הגיע הזמן שחמאס יקבל אותם. "כולם רוצים שהבני ערובה יחזור הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים!" כותב טראמפ. "הישראלים קיבלו את תנאיי. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם."

טראמפ המשיך וכתב: "הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות של אי קבלתם. זוהי אזהרתי האחרונה, לא תהיה עוד אחת! תודה על תשומת הלב לעניין הזה".