הסכסוכים באופוזיציה. יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס הבוקר לפגישה בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט, שתמונה שלה הופצה אתמול.
"מול ראש ממשלה כושל שדואג רק לעצמו, הגוש הציוני חייב להציג צוות מגובש של אנשים מנוסים שיפעלו יחד למען אזרחי ישראל", צייץ ליברמן.
על שאלת 'מי בראש' שנשאלת באופוזיציה, השיב ליברמן: "השאלה החשובה באמת אינה איזו מפלגה תהיה הגדולה ביותר אלא איך המפלגות הציוניות יחד מגיעות ל-63 מנדטים".
נזכיר כי בנט וליברמן נפגשו לפני כשבועיים, אבל מאז מפלגתו של גנץ – כחול לבן – קורסת בסקרים ומגיעה עמוק מתחת לאחוז החסימה. בסקרים שנערכו בשבועות האחרונים על אפשרות של ריצה משותפת של בנט וליברמן, או בנט ואיזנקוט, עולה כי המפלגות ישיגו 30 מנדטים בכנסת, אבל לא יהיה שינוי משמעותי במפת הגושים. גוש תומכי נתניהו משיג 54-5 מנדטים מול גוש האופוזיציה הנוכחית שמשיג מספרים דומים ועוד 10 מנדטים של המפלגות הערביות.
בסרוגים הערכנו אתמול כי בעוד ראשי האופוזיציה מתקוטטים ורבים אחד עם השני כדי להשיג את השליטה על הרשימה הבאה, בציבור מחפשים גורמים מאחדים שלא "ילכלכלו" אחד על השני בדרך לכנסת.
ששי
לפי הברכה 4מועמדים תהיו לראש ולא לזנב כך יוכלו אחד את השני07:53 08.09.2025
Sos
כל אחד מהארבע ימשוך לכיוון אחר 1. דרומה ,2. צפונה ,3. מזרחה , 4. מערבה. ועגלה תשאר במקומה אנחנו והמדינה עם כל אזרחיה תשהר בבוץ.08:10 08.09.2025
"מפלגות ציוניות"??ליברמן ובנט ה בו ג דים הקימו את ממשלתם בעזרת רע"מ והמשותפת ומתכוונים להקים איתם את ממשלתם הבאה!!
"מפלגות ציוניות"??ליברמן ובנט ה בו ג דים הקימו את ממשלתם בעזרת רע"מ והמשותפת ומתכוונים להקים איתם את ממשלתם הבאה!!07:53 08.09.2025
ליברמן,שקרן פ ת ו לו גי-הוזה על 63 מנדטים,לא על לפחות 50?לפי סקר ערוץ 14,ובאופן עקבי,לנתניהו 64 מנדטים, לימין 63 ולשמאל 47 בלבד!!
ליברמן,שקרן פ ת ו לו גי-הוזה על 63 מנדטים,לא על לפחות 50?לפי סקר ערוץ 14,ובאופן עקבי,לנתניהו 64 מנדטים, לימין 63 ולשמאל 47 בלבד!!07:52 08.09.2025
אס אס
שלישיית מה קשור תעשה את זה יותר טוב מליצני החצר הבזויים07:50 08.09.2025
ששון
עבאס ויאיר גולן ציוניים??07:45 08.09.2025
רוית
ברית הנוכלים גוש סמרטוטי מועצת השורא והאחים המוסלמים. מי יאמין למילה אחת של הנוכל שרימה את בוחריו07:37 08.09.2025
