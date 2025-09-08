מול פגישת בנט-איזנקוט, וההצעה של בנט לריצה משותפת ברשימה בראשותו, עונה ליברמן בדחייה מרומזת: "‏השאלה החשובה באמת אינה איזו מפלגה תהיה הגדולה ביותר אלא איך המפלגות הציוניות יחד מגיעות ל-63 מנדטים"

הסכסוכים באופוזיציה. יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס הבוקר לפגישה בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט, שתמונה שלה הופצה אתמול.

"מול ראש ממשלה כושל שדואג רק לעצמו, הגוש הציוני חייב להציג צוות מגובש של אנשים מנוסים שיפעלו יחד למען אזרחי ישראל", צייץ ליברמן.

על שאלת 'מי בראש' שנשאלת באופוזיציה, השיב ליברמן: "‏השאלה החשובה באמת אינה איזו מפלגה תהיה הגדולה ביותר אלא איך המפלגות הציוניות יחד מגיעות ל-63 מנדטים".

נזכיר כי בנט וליברמן נפגשו לפני כשבועיים, אבל מאז מפלגתו של גנץ – כחול לבן – קורסת בסקרים ומגיעה עמוק מתחת לאחוז החסימה. בסקרים שנערכו בשבועות האחרונים על אפשרות של ריצה משותפת של בנט וליברמן, או בנט ואיזנקוט, עולה כי המפלגות ישיגו 30 מנדטים בכנסת, אבל לא יהיה שינוי משמעותי במפת הגושים. גוש תומכי נתניהו משיג 54-5 מנדטים מול גוש האופוזיציה הנוכחית שמשיג מספרים דומים ועוד 10 מנדטים של המפלגות הערביות.

בסרוגים הערכנו אתמול כי בעוד ראשי האופוזיציה מתקוטטים ורבים אחד עם השני כדי להשיג את השליטה על הרשימה הבאה, בציבור מחפשים גורמים מאחדים שלא "ילכלכלו" אחד על השני בדרך לכנסת.