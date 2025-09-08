מטרת הקרסת הבניינים הייתה להוכיח לעזתים שצה"ל רציני והוא מתכוון לכל דבר. זאת לא עוד אמירת 'תחזיקו אותי', זאת לא עוד אמירה. זו ההוכחה המוחשית לציבור העזתי שצה"ל מתכוון לכל דבר

הצילומים שהגיעו ביום שישי האחרון מעזה על קריסת בניין א-סיסי היוו נקודת מפנה בפעולה לכיבוש עזה. מספר טילים מדויקים ששוגרו ממטוס קרב במהירות רבה גרמו לקריסתו של המבנה ולאחר מספר שניות 'משלוח' נוסף של טילים מדויקים הביאו לקריסתו המוחלטת.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הורדת רבי קומות בעזה

24 שעות אחר כך בצהרי יום השבת, מוקרס תוך תיעוד מושלם, בניין נוסף כשבסמוך אליו, מנוף ענק אליו מחוברות מצלמות, אמצעי מודיעין, אמצעי האזנה ועוד שנקט החמאס כדי לפגוע בחיילי צה"ל. כמה ימים לאחר מכן צה"ל מקריס בנין מפקדה של חמאס בלב עזה.

מטרת הקרסת הבניינים הייתה להוכיח לעזתים שצה"ל רציני והוא מתכוון לכל דבר. זאת לא עוד אמירת 'תחזיקו אותי', זאת לא עוד אמירה. זו ההוכחה המוחשית לציבור העזתי שצה"ל מתכוון לכל דבר.

שני הבניינים הגבוהים כל אחד מהם בן 15 קומות עמד בעיר עשרות שנים והיה מוקד הכוח של החמאס גם מהבחינה השלטונית ( שכן נמצאו בו משרדים של החמאס) וכן מהבחינה הצבאית. הבנין השלישי אמנם רק 7 קומות אבל היה הוא סמל שלטון לכל דבר.

עוד באותו נושא צפו: השמדת מנהרה לאורך מאות מטרים בשכונת זייתון 17:59 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

כמו שפירטנו תוך פחות מ-24 שעות הצטרפו לנעים דרומה עוד למעלה מ-30 אלף עזתים כבר למעלה מ-100,000 עזבו והצפי הוא שהמספר ילך ויעלה.

צה"ל ימשיך בפעולות האלה עוד לפני הכניסה הקרקעית

לא מן הנמנע שבימים הקרובים צה"ל ימשיך בפעילות דומה כולל תקיפות של מבנים נוספים כמו שהיה במהלך היום וזאת במגמה לפגוע עד כמה שניתן בפעולות שעושה החמאס כנגד התושבים ובהם פגיעה פיזית איומים וניסיונות לייצר מצג שבו הם השולטים בשטח.

ולכל אלו שמנסים להבין מדוע עד כה לא פעל צהל בשיטה זו? נסביר שזו אחת מהשיטות שבהם פועל הצבא כדי לקדם בכל עת עוד נדבך אחד נוסף כדי להביא לפגיעה בחמאס הן מהבחינה השלטונית והן מהבחינה הצבאית.