טראמפ הודיע כי ישראל כבר קיבלה את תנאיו לעסקה כוללת והבהיר: "הגיע הזמן שגם חמאס יסכים – זו האזהרה האחרונה, לא תהיה עוד אחת"

שעות לאחר הדיווחים על ההצעה האמריקנית שהועברה לארגון הטרור חמאס הנשיא דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי ישראל קיבלה את התנאים וכעת הגיע הזמן שחמאס יקבל אותם.

"כולם רוצים שהבני ערובה יחזור הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים!" כותב טראמפ. "הישראלים קיבלו את תנאיי. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם."

טראמפ המשיך וכתב: "הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות של אי קבלתם. זוהי אזהרתי האחרונה, לא תהיה עוד אחת! תודה על תשומת הלב לעניין הזה".

מוקדם יותר הערב פורסם כי נשיא ארצות הברית טראמפ העביר בימים האחרונים לחמאס הצעה לעסקה כוללת עם שינויים משמעותיים מהצעות קודמות. על פיה, כל 48 החטופים והחללים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, במקביל לשחרור מאות רוצחים פלסטיניים ואלפי עצירים.

על פי הדיווח, ישראל תעצור את מבצע מרכבות גדעון ב׳ לכיבוש העיר עזה וייפתח מייד משא ומתן בניהולו האישי של טראמפ לסיום המלחמה. כל עוד לא יסתיים המו״מ לא תחודש הלחימה.

בחמאס יתבקשו לסמוך על הצהרותיו של טראמפ בעד סיום המלחמה, ועל ההנחה שכאשר החטופים בבית תתקשה ישראל לקבל לגיטימציה מבית ומחוץ להמשך המלחמה.