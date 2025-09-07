שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא היום (ראשון) למשלחת כלכלית מדינית בהודו. במהלך הביקור יתקיימו שורה של שיתופי פעולה כלכליים בין המדינות לפתיחת הדלת להעמקת היחסים הכלכליים והרחבת ההשקעות ההדדיות.
בכירי משרד האוצר המשתתפים במשלחת: מנכ"ל המשרד אילן רום, הכלכלן הראשי שמואל אברמזון, החשב הכללי יהלי רוטנברג וראש הרשות לניירות ערך ספי זינגר.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יפגש עם שרים ובכירי ממשל הודים, ועם נציגי התעשייה והקהילה העסקית בהודו, ויקיים מפגש מיוחד עם נציגי הקהילה היהודית במדינה.
