חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.09.2025 / 20:54

ארגון "Common Sense Media" פרסם דוח חמור הקובע כי המודל של גוגל חושף ילדים לתכנים לא הולמים ואינו מזהה סימני מצוקה נפשית

תגיות: בינה מלאכותית, ג'מיני, התאבדויות, ילדים, סכנה