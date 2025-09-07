בני גנץ מגיב להצעת טראמפ לעסקה כוללת ואומר כי אסור לישראל להחמיץ את ההזדמנות. עוד הוא קורא לחבריו לאופוזיציה לתת את הגיבוי המלא לכך כולל כניסה לממשלה

ההצעה לעסקה כוללת מול חמאס. בתגובה למתווה טראמפ לעסקה כוללת שנחשף הערב צייץ בני גנץ בחשבון הטוויטר שלו: "תשובה הישראלית על מתווה הנשיא טראמפ כפי שפורסם חייבת להיות – כן חד וחלק."

"אני שב וקורא לחבריי לאופוזיציה להודיע שניתן את כל הגיבוי הפוליטי הנדרש – כולל כניסה לממשלת פדיון שבויים-משרתים לזמן קצוב אם יידרש. אסור להחמיץ עוד הזדמנות" דברי גנץ.

עוד באותו נושא הצעת טראמפ לעסקה כוללת: כל החטופים ביום הראשון

כאמור הערב נחשף כי טראמפ הציע בימים האחרונים מתווה לעסקה כוללת בו ישראל חמאס ישחרר את כלל 48 החטופים בפעימה אחת ביום הראשון להסכם תמורת אלפי מחבלים, ומיד לאחר מכן יתחיל משא ומתן בתיווכו הישיר של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ולהפסקת אש קבועה. בסביבת ראש הממשלה הגיבו כי הם שוקלים את הצעה ברצינות אך חושבים כי בחמאס יסרבו לה.

ממטה משפחות חטופים נמסר: "פריצת דרך"

בהמשך להצעה להסכם שגובשה על ידי נשיא ארה״ב להחזרת כל 48 החטופים והחטופה וסיום המלחמה

אם ההצעה המיוחסת לנשיא ארצות הברית אכן הונחה על השולחן, מדובר באפשרות לפריצת דרך של ממש.

הנשיא טראמפ הניח על השולחן הצעה להסכם כולל לשחרור כל 48 החטופים והחטופה באופן מיידי ועצירה של המלחמה לאורך כל המו״מ.

מתן ערבות אישית של נשיא ארצות הברית הוא מהלך היסטורי שאין שני לו. ההסכם יקדם הסדר אזורי רחב, יביא לשחרור כל החטופים והחטופה, יאפשר לחיילים ולמילואים לשוב הביתה, לשקם את משפחותיהם ואת פרנסתם. ההסכם סולל את הדרך לביטחון ישראל ויסיים מלחמת נצח שנמשכת כמעט שנתיים.

אנחנו קוראים לממשלת ישראל להודיע על תמיכה בלתי מסויגת בהסכם המתגבש, ולתת לנשיא טראמפ גיבוי מלא עד לשובם של כל החטופים הביתה, החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה בארצם