נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי יגיב לסירוב חיזבאללה להתפרק מנשקו, לאחר החלטת ממשלת לבנון. טראמפ הזהיר את הארגון והודיע כי יגיב בזמנו שלו

לאחר שממשלת לבנון אישרה את תוכנית הצבא לפירוק חיזבאללה מנשקו, ותגובת הארגון בה הוא מסרב מכל וכל להסכים לפירוקו. נשיא ארה"ב טראמפ מודיע כי ארה"ב תגיב לחיזבאללה בקרוב, וכי על הארגון לישון עם שתי עיניים פקוחות.

הצהרתו של הנשיא מגיעה על רקע מתיחות גוברת באזור, כאשר חיזבאללה הבהיר באופן חד-משמעי שאין בכוונתו למסור את נשקו, גם לא תחת מסגרת יוזמות ממשלתיות. גורמים בלבנון הזהירו כי העימות עלול להחריף, בעוד במערכת הביטחון האמריקנית נשמעים קולות הקוראים לפעולה נחושה מול הארגון הנתמך בידי איראן.

במהלך ישיבה מיוחדת בסוף השבוע האחרון, אישרה ממשלת לבנון את תוכנית הצבא לפירוק חיזבאללה מנשקיו. פרטי התוכנית נשארו חסויים לפי בקשת צבא לבנון, אך גורמים אמריקאים מעורים בפרטים.

חיזבאללה כבר איים בעבר שכל ניסיון לפרקו, יגרור "כאוס" ואיים במלחמת אזרחים. כעת גם הנשיא האמריקאי מכניס את ידיו לקלחת הלבנונית.