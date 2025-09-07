מזג אוויר לימים הקרובים: יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וסיכוי לגשם מקומי קל בצפון ובחוף.
יום שני: מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.
יום שלישי: מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ ובהרים עליה קלה בטמפרטורות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים