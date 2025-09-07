הסופרת ואשת התוכן הסרוגה, הדסה בן ארי, מחברת הספר "מה אתה יודע על געגוע", יצאה בפוסט אישי ויוצא דופן לקוראיה, בו היא הודיעה שתערוך מסע מפגשים עם קוראיה במספר חנויות ספרים. בפוסט היא מודה בחשש מפני המהלך, אך מדגישה כי היא "מתה מפחד" מאי ודאות, ומרצון להיפגש עם קוראיה באופן אישי.
"אנחנו לא יכולים יותר לקרוא על שכול"
בן ארי הסבירה את מטרת המהלך: "אני אסביר למוכרים למה לדעתי זה הספר המומלץ ביותר בתקופה שבה אנחנו מתקרבים ל-7 באוקטובר. שאנחנו לא יכולים יותר לקרוא על שכול. אנחנו רוצים לקרוא על חיים. וגם לקרוא בתוך סיטואציות החיים המורכבות איך בוחרים בחיים".
היא פונה באופן אישי לקוראיה: "אני רוצה לפגוש שם אתכם, אלה שכותבים לי בפרטי ורוצים לשתף ולשאול ולספר את הסיפור שלהם". בפוסט היא מביעה בכנות את חששותיה: "אולי לא תבואו. אולי יש מוכרים שיפהקו משעמום כשאדבר, אולי אני אתייאש. או איעלב. או אתאכזב. מתה מפחד מכל זה. אבל אין לי ברירה, אלא לנסות".
"בא לי להיות חברה שלך"
בן ארי מספרת כי מיד לאחר שפרסמה את הפוסט, היא יצאה מהבית ופגשה שתי נשים שאמרו לה, כל אחת בנפרד: "אני קוראת אותך וחושבת: בא לי להיות חברה שלך. אפשר להציע לך חברות?". המפגשים הללו חיזקו אצלה את ההחלטה לצאת למסע המפגשים, והיא צירפה לפוסט את לוח הזמנים המתוכנן ליום ראשון הקרוב, בו תגיע למספר חנויות ספרים בירושלים וביו"ש.
