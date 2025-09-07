חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.09.2025 / 20:23

הסופרת ויוצרת התוכן, הדסה בן ארי, יוצאת מאזור הנוחות שלה ומודה: "מתה מפחד מכל זה", אך בכל זאת מכריזה על מסע מפגשים מתוכנן בחנויות ספרים

תגיות: הדסה בן ארי, ספר