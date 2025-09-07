בסביבת ראש הממשלה מגיבים הערב למתווה טראמפ ואומרים כי ישראל שוקלת את העניין ברצינות רבה בעוד לטענתה חמאס יסרב לקבל את ההצעה

סביבת ראש הממשלה מגיבים לפרסומים הערב לפיהם הנשיא טראמפ מתכנן להיכנס לתמונה, ומציע עסקה כוללת ואומרים: עוד באותו נושא הצעת טראמפ לעסקה כוללת: כל החטופים ביום הראשון 20:02 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏 "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו". כאמור, לפני שעה קלה נחשף כי טראמפ העביר לחמאס ולישראל מתווה לשחרור מיידי של כלל החטופים כבר ביום הראשון לעסקה, תמורת אלפי מחבלים ועצירת מבצע מרכבות גדעון ב', כאשר במקביל יחל מו"מ בראשות טראמפ על המשך המלחמה והפסקת אש קבועה.

תגיות: חמאס, טראמפ, לשכת ראש-הממשלה, לשכת רה"מ, עסקה כוללת, עסקת חטופים