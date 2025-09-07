סביבת ראש הממשלה מגיבים לפרסומים הערב לפיהם הנשיא טראמפ מתכנן להיכנס לתמונה, ומציע עסקה כוללת ואומרים:

"ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".

כאמור, לפני שעה קלה נחשף כי טראמפ העביר לחמאס ולישראל מתווה לשחרור מיידי של כלל החטופים כבר ביום הראשון לעסקה, תמורת אלפי מחבלים ועצירת מבצע מרכבות גדעון ב', כאשר במקביל יחל מו"מ בראשות טראמפ על המשך המלחמה והפסקת אש קבועה.