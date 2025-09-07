סביבת ראש הממשלה מגיבים לפרסומים הערב לפיהם הנשיא טראמפ מתכנן להיכנס לתמונה, ומציע עסקה כוללת ואומרים:
"ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".
כאמור, לפני שעה קלה נחשף כי טראמפ העביר לחמאס ולישראל מתווה לשחרור מיידי של כלל החטופים כבר ביום הראשון לעסקה, תמורת אלפי מחבלים ועצירת מבצע מרכבות גדעון ב', כאשר במקביל יחל מו"מ בראשות טראמפ על המשך המלחמה והפסקת אש קבועה.
מיקי
נו טוב. הדחיינות של נתניהו נושא מרכזי. לא ? הפעם נאשים את טראמפ? את החמאס ? יאללה תנצחו כבר...20:22 07.09.2025
מי לא מבין ... שאחרי 700 ימים עם 2000 חללים , 20,000 פצועים, 10,000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים, ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים ... לא יכול להיות נצחון מוחלט
כל כך מוזר עם חיזבאללה הגיעו להסדר תוך שבוע ... ארגון בערך פי 100 יותר מצויד הן באמצעי לחימה והן בסדר הכוחות ... עם איראן סגרו דייל תוך שבועיים ,...
כל כך מוזר עם חיזבאללה הגיעו להסדר תוך שבוע ... ארגון בערך פי 100 יותר מצויד הן באמצעי לחימה והן בסדר הכוחות ... עם איראן סגרו דייל תוך שבועיים , מדינה שפי 1000 יותר מסוכנת מהחיזבאללה ומהחמאס יחד ... ורק לסיפור עם החמאס אין סוף ? אולי כי סוף העסק איתם פרושו שמושחתיהו עף הביתה ? מעולם לא היתה פה מלחמה שכה רבים בציבור לא מאמינים לפסיכופט שמוביל אותה ... עד הנצחון המוחלט ...המשך 20:56 07.09.2025
סש
אם נתניהו יודע מראש מהי תשובת חמאס , כנראה שיש לו אנשים שם . אנשים שעבדו עבור קטאר היו לנו בלשכתו , הכול אפשרי . .20:45 07.09.2025
