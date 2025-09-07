נשיא ארצות הברית טראמפ העביר בימים האחרונים לחמאס הצעה לעסקה כוללת עם שינויים משמעותיים מהצעות קודמות. על פיה, כל 48 החטופים והחללים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, במקביל לשחרור מאות רוצחים פלסטיניים ואלפי עצירים, כך מפרסם עמית סגל הערב בחדשות 12.
ע"פ הדיווח, ישראל תעצור את מבצע מרכבות גדעון ב׳ לכיבוש העיר עזה וייפתח מייד משא ומתן בניהולו האישי של טראמפ לסיום המלחמה. כל עוד לא יסתיים המו״מ לא תחודש הלחימה.
בחמאס יתבקשו לסמוך על הצהרותיו של טראמפ בעד סיום המלחמה, ועל ההנחה שכאשר החטופים בבית תתקשה ישראל לקבל לגיטימציה מבית ומחוץ להמשך המלחמה.
מהעובדה שחמאס טרם השיב לעסקה ניתן להבין שיש מחלוקת בארגון כיצד לפעול. מה שמטריד את חמאס יותר מכל הוא החשש מהכרעתו במקרה שהעיר עזה תיכבש.
ישראל עודכנה כמובן על הפרטים וניתן להניח שהמתווה מקובל עליה עקרונית.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רותי
הלוואי!!! רוצים לראות אותם בבית21:27 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר