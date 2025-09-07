טראמפ הודיע כי ארה"ב מוכנה "לעלות רמה" מול רוסיה, כולל סנקציות נוספות ושיתוף פעולה עם האיחוד האירופי, במטרה ללחוץ על פוטין לשוב למשא ומתן על אוקראינה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא מוכן "לעלות רמה" במתיחות מול רוסיה, לאחר שפסגה מדינית עם הנשיא פוטין לא העלתה תוצאות בחזית המלחמה באוקראינה.

בהצהרה שנמסרה מהבית הלבן, טראמפ ציין כי ארה"ב מוכנה לנקוט בצעדים נוספים, כולל סנקציות כלפי מדינות הרוכשות נפט רוסי, במטרה להפעיל לחצים כלפי מוסקבה. הוא הוסיף כי שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי עשוי להוביל לקריסת הכלכלה הרוסית וללחוץ על פוטין לשוב לשולחן המשא ומתן.

ההודעה מגיעה לאחר שביום שבת, 6 בספטמבר, רוסיה ביצעה את ההתקפה האווירית הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה, שכללה שיגור מעל 800 רחפנים ו-13 טילים לעבר קייב. ההתקפה גרמה למותם של לפחות ארבעה בני אדם ופציעת 44 נוספים, כולל אם וילד בן חודשיים.

דבר שעל פי דיווחים עורר את זעמו של הנשיא האמריקאי, במיוחד לאחר שקיים פסגה מדינית עם פוטין, בה פעל לקדם דרכים לסיום המלחמה.

עוד באותו נושא זלנסקי מתהפך על טראמפ: "נתן לפוטין את מה שרצה" 16:59 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

דבריו של טראמפ מגיעים לאחר שמוקדם יותר, יצא זלנסקי כנגד הנשיא האמריקאי כאשר הודיע בראיון כי לטעמו "טראמפ נתן הכל לפוטין" כאשר נפגש איתו ללא מחירים מצידו.

אחר מספר חודשים של ניסיונות דיפלומטיים שלא הניבו תוצאות משמעותיות, נראה כי הממשל האמריקאי מתכוון להפעיל לחצים כלפי מוסקבה במטרה להביא לסיום המלחמה באוקראינה.