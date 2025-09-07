הצעת טראמפ לעסקה כוללת: כל החטופים ביום הראשון

טראמפ בהודעה דרמטית: "מוכן לשלב חדש נגד רוסיה"

הלם בצבא: המסר שמאחורי המהלך של ישראל כ"ץ

יזכו לצדק? סיפורם של הפליטים היהודים ממדינות ערב מגיע לאו"ם

משרד הבריאות מתריע: "מי שנחשף - לפנות בדחיפות לטיפול"

היערכות שיא: אחרי פגיעת הכטב"מ - איום נוסף על ישראל

16:59

זלנסקי מתהפך על טראמפ: "נתן לפוטין את מה שרצה"