החלטתם של שר הביטחון והרמטכ"ל למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) היא הרבה יותר ממינוי תפקיד סטנדרטי.
מדובר במהלך חריג ויוצא דופן בנוף הביטחוני הישראלי: נדיר מאוד לראות קצין משטרה בכיר מקבל דרגת אלוף ומצטרף ישירות למטה הכללי של צה"ל. בדרך כלל, התנועה היא בכיוון ההפוך; קציני צבא משתלבים בתפקידי פיקוד במשטרת ישראל לאחר שירותם הצבאי.
מינוי כזה, שמגיע מבחוץ אל תוך מערכת צבאית סגורה יחסית, מעורר שאלות על האמון הקיים בקרב הדרג הפיקודי הנוכחי של המתפ"ש; האם ההחלטה למנות אדם מחוץ למערכת מעידה על חוסר שביעות רצון מהכוחות הפועלים כיום? האם היא משקפת תפיסה שלפיה הניסיון של קציני המשטרה, ובפרט מפקד מחוז ירושלים לשעבר, רלוונטי יותר לאתגרים הנוכחיים של האזור?
המינוי של הלוי, המגיע עם ניסיון עשיר במערכות אכיפת חוק וביטחון פנים, שולח מסר ברור על כוונת הדרג המדיני והצבאי לרענן שורות ולהביא גישה חדשה לתפקיד הרגיש.
שי גולד
מהלך המשקף פשרה פוליטית במסגרת מאבק הורדת ידיים בין כ"ץ וזמיר. המינוי תמוה, אבל על פניו נראה ראוי.19:51 07.09.2025
