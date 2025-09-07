יתקיים לראשונה דיון באו״ם ביוזמת ארגון JJAC על זכויותיהם של יהודי העולם הערבי והמוסלמי שגורשו והפכו לפליטים במאה הקודמת, תוך חשיפת שוד נכסיהם בשווי 263 מיליארד דולר.

לאחר מאמצים כבירים להביא את הסוגייה לדיון בהיכל האו"ם, מחר צפוי להתקיים אירוע ראשון מסוגו, בו ידון פאנל של האומות המאוחדות בזכויותיהן של יהודי העולם המוסלמי והערבי, שהפכו לפליטים באמצע המאה הקודמת.

הדיון שמתקיים בקידום ארגון ה-JJAC (צדק ליהודי העולם הערבי) יעסוק בשורה של נושאים כאובים, שהאו"ם לא עסק בהם כמעט כלל במשך קרוב לשמונה עשורים. בין הנושאים המרכזיים שצפויים לעלות הוא הניכוס והשוד הכלכלי אשר עברו אותם יהודים, לרוב על ידי השלטונות המקומיים וגם כתוצאה מהצורך להימלט בהקדם. על פי נתוני הארגון, יהודי העולם הערבי השאירו אחרים ממון בשווי של יותר מ-רבע טריליון דולר (כ-263 מיליארד דולר).

בנוסף לכך, העולם הערבי עבר באותה העת דילול אוכלוסין וטיהור דמוגרפי כמעט חסר תקדים באותם ימים, כאשר אזורים בעולם שכללו מאות אלפי יהודים, שהיוו קהילות משמעותיות וחזקות נותרו תוך חודשים בודדים עם יהודים בודדים במדינותיהם. זאת לאחר פגיעה מצד השלטונות הערביים והמוסלמים והצורך להתפנות במהירות. בעולם הערבי שכלל מעל למיליון יהודים, נותר עם אלפים בודדים.

עוד באותו נושא

הדיון יתקיים כחלק מפתיחת מושב מועצת זכויות האדם של האו״ם בז’נבה, ובו יחשוף לראשונה הארגון JJAC- Justice for Jews from Arab Countries, שורה של דוחות החושפים את גורלם העגום ופליטתם של מאות אלפי יהודים ממדינות כגון: אלג׳יריה, מצרים, איראן, עיראק, לבנון, לוב, מרוקו, סוריה, תוניסיה, תימן וחבלי ארץ נוספים, במטרה להכניס לשיח האו"ם את מצוקתם וזכויותיהן של אותן אוכלוסיות אשר נושלו והודרו בכל צעד במסען.