שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליטו למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים. הלוי נבחר לתפקיד לאחר ששר הביטחון ראיין מספר מועמדים.
ניסיון רב במגוון תפקידים ביטחוניים
הלוי מילא שורה של תפקידים בהצטיינות לאורך שנותיו במשטרת ישראל, בהם פיקוד הימ"מ, פיקוד להב 433, פיקוד משמר הגבול ופיקוד מחוזות ירושלים ודרום. ניסיונו הרב מכישיר אותו למלא את התפקיד בתקופה מאתגרת זו.
במסגרת תפקידו החדש, יקבל הלוי דרגת אלוף ויצטרף למטה הכללי של צה"ל. הלוי הוא בעל תואר ראשון במדע המדינה ותואר שני בחינוך. בנו, פקד ייטב לב הלוי ז"ל, שירת כלוחם וקצין בימ"מ ונפל בפעילות מבצעית במהלך מלחמת "חרבות ברזל".
שר הביטחון כ"ץ מסר כי "ליורם הלוי ניסיון רב מתוקף מגוון התפקידים אותם מילא בעבר בהצטיינות רבה במשטרת ישראל, כולל כמפקד מחוז ירושלים, ומכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני, ואני משוכנע שימלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
איזה כואב על הבן שלו, זכרו לברכה, קורע לב. בטח סמוטריץ ואלג'זירה 14 יטנפו עליו, כמו שעשו לרסאן עליאן.19:18 07.09.2025
יואב
בתגובה ל: שירי מנתניה
חלאה עלוב אן שמח מהימין על המינוי אחלה יורם לוי אגב חתיכת טיפש קפלניסט עלוב יורם לוי הוא ימין ציוני כן כן תומך סמוריץ ובן גביר יאללה זבל תתחיל לטנף זבל19:51 07.09.2025
יעקב
למה הפצ"רית עדיין בתפקידה?19:41 07.09.2025
