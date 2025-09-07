בפעם השניה היום: אישה טבעה בחוף סירונית בנתניה. היא פונתה לבית החולים במצב קשה לאחר החייאה מוצלחת והשבת הדופק. בצהריים בן 80 טבע למוות במקום

חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו פעולות החייאה ולאחר שליבה שב לפעום מפנים לבי"ח לניאדו, אישה בת 68 במצב קשה, מורדמת ומונשמת. מוקדם יותר נמסר כי בשעה 18:29 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על אישה שנמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה סמוך לחוף סירונית בנתניה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה באישה כבת 70.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א מאור בראנץ וחובשי רפואת חירום במד"א דניאל שבע ומוחמד אבו אלרוב סיפרו:

"כשהגענו לחוף הבחנו בעוברי אורח שהתקבצו סביב האישה בדאגה. הם סיפרו לנו שמשו אותה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה. ביצענו מיד הערכה רפואית ראשונית – היא הייתה ללא דופק וללא נשימה. ידענו שמצבה קריטי ושעלינו לפעול במהירות, וביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. לאחר שליבה שב לפעום, פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה, והיא מורדמת ומונשמת."

מדובר על הטביעה השנייה היום באותו מקום, לאחר שבשעות הצהריים טבע במקום גבר בשנות ה – 80 לחייו ומותו נקבע במקום לאחר ביצוע פעולות החייאה ממשוכות.

על הטביעה בצהריים מסרו יעקב כהן, אייל שוכר ואיתמר בן משה חובשי איחוד הצלה: "ביצענו פעולות החייאה יחד עם צוות ניידת טיפול נמרץ על הקשיש שלדברי עוברי אורח נמשה מהמים ללא הכרה. למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה הממושכים נקבע מותו בזירה".