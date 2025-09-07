לאחר שבועות של שתיקה, העיתונאי והפובליציסט ג'קי לוי מתייחס לראשונה להפסקת טורו השבועי "בא בטוב" בעיתון "ישראל היום". בפוסט ארוך שפרסם, לוי מבהיר כי בניגוד לסברה של קוראים רבים, ההחלטה לא הייתה שלו: "הייתי מעדיף לומר שזה בא ממני. אבל זה לא נכון. זאת החלטה של העיתון".

לוי מספר כי מאז הפסקת הטור, "רבים" פונים אליו ברחוב וברשתות ושואלים "למה". לדבריו, הוא הבין שהם סבורים שזו הייתה החלטה שלו, ולכן בחר להבהיר: "זאת החלטה של העיתון. החלטה שאיש לא טרח להסביר בפני, ושאני לא כל כך מבין". לוי מדגיש שהטור, שהתפרסם קרוב ל-16 שנה, לא מיצה את עצמו: "לא התעייפתי וגם הטור לא התעייף. מספר הקוראים רק גדל".

הוא מוסיף כי גם חברים רבים בעיתון "הביעו בפני צער ופליאה. גם הם לא מבינים. כך שכמו שזה נראה התקבלה כאן החלטה מהסוג הלא ענייני". לוי מביע את תחושתו הקשה כלפי המהלך, ומודה כי הוא "מבאס. ממש", שכן אהב לכתוב את הטור, ואף "הכתיבה השבועית הפכה לחלק מהזהות שלי".

בנוסף, לוי מתייחס גם להיעדר מילת פרידה מהעיתון: "האם שווה להילחם על זה? לטרוח ולברר מי האיש שהיה לו חשוב כל כך שלא אכתוב עוד בעיתון? ולא זו בלבד, אלא שגם לא תיאמר מילת פרידה מצד העיתון בגיליון האחרון שבו נפרדתי?". הוא מסכם את דבריו בהסבר כנה: "בכל שנותי כבעל טור ופובליציסט – 32 שנה, אם סופרים – הקפדתי לכתוב את האמת כמיטב הבנתי. זה לא לעניין שדווקא עכשיו אתחיל לבלף".