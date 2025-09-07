משרד הבריאות מפרסם אזהרה לתושבי כפר יחזקאל שבמועצה האזורית הגלבוע, לאחר שנתגלתה ביישוב נמייה נגועה במחלת הכלבת. מהמשרד נמסר כי שני אנשים שנחשפו לנמייה הופנו לקבלת טיפול מונע.
המשרד קורא לכל מי שבא במגע עם הנמייה הנגועה, או עם בעלי חיים משוטטים באזור, בתאריכים 21.08.2025 עד 03.09.2025, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות יזרעאל-עפולה או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריהם. לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע, יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.
בנוסף, משרד הבריאות מפנה כמה הנחיות לציבור:
- הורים לילדים: לברר עם ילדיהם אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים.
- בעלי חיות מחמד: לוודא שהן מחוסנות כנגד כלבת, וליצור קשר עם הווטרינר הרשותי.
משרד הבריאות מזכיר כי במקרה של נשיכה או שריטה על ידי בעל חיים, יש לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא ולגשת בהקדם האפשרי ללשכת הבריאות, כדי לבדוק האם יש צורך בטיפול מונע.
