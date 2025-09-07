ארגון הטרור של החות'ים מתימן פרסמו כרזה מאיימת לאחר מתקפת כטב"מים על ישראל, כולל פגיעה בשדה התעופה רמון; בירושלים עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות

בהמשך לירי הכטב"מים שבוצע מוקדם יותר היום, ואשר אחד מהם פגע פגיעה ישירה בשדה התעופה רמון שבדרום הארץ – ארגון הטרור של החות'ים מתימן פרסם כרזה רשמית ובה איום נוסף על ישראל.

בפוסטר, שפורסם על ידי הכוחות המזוינים של תימן, נכתב בערבית ובעברית: "לא יהיה ביטחון ויציבות לאויב הציוני והפעולות שלנו נמשכות".

הכרזה כוללת תמונה של שדה תעופה עולה בלהבות, ככל הנראה דימוי לשדה התעופה רמון, ומופיעה בה גם חתימה רשמית של הכוחות המזוינים של תימן.

הפרסום מגיע זמן קצר לאחר שצה"ל אישר כי אחד מכלי הטיס הבלתי מאוישים ששוגרו מתימן חדר את מערך ההגנה האווירית ופגע ישירות בשטח שדה התעופה רמון, מבלי לגרום לנפגעים אך תוך גרימת נזק לתשתיות במקום. בעקבות הפגיעה, נסגר שדה התעופה לטיסות למשך מספר שעות.

החשש במערכת הביטחון הוא כי מדובר בתחילתו של גל הסלמה חדש מצד החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן. במקביל, פועלים בצה"ל ובדרג המדיני לבחון את אפשרויות התגובה.