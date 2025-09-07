בהמשך לירי הכטב"מים שבוצע מוקדם יותר היום, ואשר אחד מהם פגע פגיעה ישירה בשדה התעופה רמון שבדרום הארץ – ארגון הטרור של החות'ים מתימן פרסם כרזה רשמית ובה איום נוסף על ישראל.
בפוסטר, שפורסם על ידי הכוחות המזוינים של תימן, נכתב בערבית ובעברית: "לא יהיה ביטחון ויציבות לאויב הציוני והפעולות שלנו נמשכות".
הכרזה כוללת תמונה של שדה תעופה עולה בלהבות, ככל הנראה דימוי לשדה התעופה רמון, ומופיעה בה גם חתימה רשמית של הכוחות המזוינים של תימן.
הפרסום מגיע זמן קצר לאחר שצה"ל אישר כי אחד מכלי הטיס הבלתי מאוישים ששוגרו מתימן חדר את מערך ההגנה האווירית ופגע ישירות בשטח שדה התעופה רמון, מבלי לגרום לנפגעים אך תוך גרימת נזק לתשתיות במקום. בעקבות הפגיעה, נסגר שדה התעופה לטיסות למשך מספר שעות.
החשש במערכת הביטחון הוא כי מדובר בתחילתו של גל הסלמה חדש מצד החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן. במקביל, פועלים בצה"ל ובדרג המדיני לבחון את אפשרויות התגובה.
יונתן
בין האתרים הבודדים שבהם תגובות מפורסמות לאחר צנזורה. רק מעריב וישראל היום דמוקרטים ?17:15 07.09.2025
יונתן
תגובה לאור הלקחים שאף פעם לא ילמדו, פגיעה בראש התמנון בפעם השניה.17:14 07.09.2025
אני1
מניין הנפגעים מהכטב״ם ברמון עלה ל־8 כולם במצב קל (פציעת רסיסים, חבלות, הדף ונפגעי חרדה) מקור - מד"א17:20 07.09.2025
אבנ
סרוגים אתם התגלמות הזבל, לכו לחפש לכם עבודה מועילה.17:39 07.09.2025
לוחם ותיק
תנו ןהם פצצה גרעינית טקטית על הראש. ממילא אין בעולם איש שיתאבל על חבורת הצואה מתימן.18:22 07.09.2025
