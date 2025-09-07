נשיא אוקראינה זלנסקי יצא במילים קשות כנגד פגישתו של טראמפ עם הנשיא הרוסי, והאשים את טראמפ כי נתן לפוטין מתנה ללא מחיר

הנשיא האוקראיני וולדימיר זלנסקי, התבטא בחריפות בראיון לתקשורת האמריקאית נגד הנשיא טראמפ, וטען ש"נתן לפוטין את כל מה שרצה" בלי לדרוש ממנו שום מחיר. דבריו של הנשיא האוקראיני מגיעים באופן מפתיע על רקע התחזקות היחסים בין הצדדים.

בראיון לרשתות תקשורת אמריקאיות, התלונן הנשיא זלנסקי על התנהלותו של הנשיא טראמפ מול נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. בראיון שמסר הביע זעם נגד הנשיא טראמפ על הפסגה שקיים עם הנשיא הרוסי.

"טראמפ נתן לפוטין את מה שרצה וביקש, פגישה עם נשיא ארה"ב, ללא שום מחיר. חבל שכך", הצהיר זלנסקי.

עוד באותו נושא טראמפ יבקר בדרום קוריאה – ויפגש בסודיות עם נשיא סין 09:26 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הנשיא האוקראיני המשיך וטען: "הכל היה אחיזת עיניים, פוטין לא מוכן להיפגש איתי ולדון על סיום המלחמה, אבל הוא רוצה לעמוד ולהצטלם לצד טראמפ, וזה מה שהוא זכה לו".

הצהרותיו של זלנסקי בגנותו של הנשיא טראמפ מפתיעים, במיוחד כאשר הם מגיעים על רקע מה שתואר כ"התקרבות ביחסים" בין הצדדים לאורך השבועות האחרונים.

רק לאחרונה חזרה ארה"ב לספק חבילות סיוע צבאי לאוקראינה, כאשר הדברים הקשים של זלנסקי יכולים להביא להידרדרות נוספת ביחסים.