שדה התעופה רמון בדרום נפתח מחדש לטיסות יוצאות ונכנסות, לאחר שנאלץ לסגור את שעריו בעקבות נפילת כטב"ם שנורה על ידי החות'ים מתימן. פתיחת השדה מחדש התאפשרה לאחר שהסתיימה הערכת מצב מקיפה ברשות שדות התעופה, בהשתתפות כלל הגורמים המקצועיים והביטחוניים.
במהלך הערכת המצב, נבחנו כל ההיבטים המבצעיים, הטכניים והבטיחותיים הנדרשים לצורך החזרת הפעילות. לאחר שהושלמו כל הבדיקות ועמידה בסטנדרטים הנדרשים בעולם התעופה האזרחית, ועם קבלת אישור סופי מחיל האוויר, נפתח השדה לפעילות מלאה.
רשות שדות התעופה עדכנה את חברות התעופה על הפתיחה, והיא תמשיך ללוות מקרוב את החזרת הפעילות כדי להבטיח תפעול סדיר, בטוח ורציף של השדה. טיסה ראשונה מרמון לנתב"ג צפויה לצאת בזמן הקרוב.
