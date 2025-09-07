אחרי ההחלטה של בית המשפט העליון, הדורשת מהמדינה לשפר את תנאי כליאתם וארוחותיהם של אסירים ביטחוניים ומחבלי חמאס, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יצא בחריפות כנגד החלטת בית המשפט המעוררת סערה קשה.
בן גביר תקף את השופטים ואמר: "שופטי בג״ץ, אתם של ישראל? לחטופים שלנו בעזה אין בג״ץ שמגן עליהם. לנוחב'ות הרוצחים, החטופים והאנסים המתועבים, יש לבושתנו בג״ץ שמגן עליהם."
לדבריו, מדינת ישראל לא תעניק למחבלים כליאה נוחה או ארוחות משופרות, אלא רק את המינימום הנדרש על פי חוק: "נמשיך לספק למחבלים הכלואים בבתי הסוהר את התנאים המינימליים ביותר הקבועים בחוק – לא מעבר לכך."
המתקפה החריפה של בן גביר מצטרפת לגל ביקורת רחב מצד גורמים אזרחיים, גורמי קואליציה ותנועות ציבוריות, שרואות בהחלטה לעסוק ולעתור בעת הנוכחית לטובתם של מחבלים כפגיעה חריפה במורל.
אברהם מועלם
אם הייתה פחות דביל היו מגינים גם עליך15:43 07.09.2025
שלמה
בתגובה ל: אברהם מועלם
תגיע לקרסוליים שלו ומה שהוא עשה במדינה למרות היועמשי"ת ובגץ היום נגמרה החגיגה של המחבלים וטוב שכך16:02 07.09.2025
ציון אטיאס
שופטי בגץ מנותקים כנראה לא יהודים15:58 07.09.2025
טוביה
בן גביר הדמגוג תוקף את בג"צ כאילו מדינת ישראל אמורה להתייחס למחבלי הנוח'בה כמו שהחמאס מתייחס לחטופים שלנו. העניין הוא שלמזלנו מדינת ישראל אינה ארגון טרור. החלטת בג"צ אינה מגינה...
בן גביר הדמגוג תוקף את בג"צ כאילו מדינת ישראל אמורה להתייחס למחבלי הנוח'בה כמו שהחמאס מתייחס לחטופים שלנו. העניין הוא שלמזלנו מדינת ישראל אינה ארגון טרור. החלטת בג"צ אינה מגינה על הנוח'בות אלא על הסטנדרטים של מדינת ישראל שהעבריין המורשע בן גביר מנסה לקעקע.המשך 15:51 07.09.2025
מקבלים חמאס כסף
תנועה לזכיות נוחבה אזרח הם לא15:48 07.09.2025
לא ישראל
מנותקים15:58 07.09.2025
יש
ההורים של השופטים לא סבלו בגרמניה15:47 07.09.2025
לא ישראל
מנותקים15:58 07.09.2025
בן גביר הדמגוג תוקף את בג"צ כאילו מדינת ישראל אמורה להתייחס למחבלי הנוח'בה כמו שהחמאס מתייחס לחטופים שלנו. העניין הוא שלמזלנו מדינת ישראל אינה ארגון טרור. החלטת בג"צ אינה מגינה...
מקבלים חמאס כסף
תנועה לזכיות נוחבה אזרח הם לא15:48 07.09.2025
