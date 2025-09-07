השר איתמר בן גביר תקף בחריפות את בג"ץ לאחר שקבע לשפר תנאי מזון לאסירים ביטחוניים: "שופטי בג"ץ, אתם של ישראל? לחטופים אין הגנה, למחבלים יש."

אחרי ההחלטה של בית המשפט העליון, הדורשת מהמדינה לשפר את תנאי כליאתם וארוחותיהם של אסירים ביטחוניים ומחבלי חמאס, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יצא בחריפות כנגד החלטת בית המשפט המעוררת סערה קשה.

בן גביר תקף את השופטים ואמר: "שופטי בג״ץ, אתם של ישראל? לחטופים שלנו בעזה אין בג״ץ שמגן עליהם. לנוחב'ות הרוצחים, החטופים והאנסים המתועבים, יש לבושתנו בג״ץ שמגן עליהם."

לדבריו, מדינת ישראל לא תעניק למחבלים כליאה נוחה או ארוחות משופרות, אלא רק את המינימום הנדרש על פי חוק: "נמשיך לספק למחבלים הכלואים בבתי הסוהר את התנאים המינימליים ביותר הקבועים בחוק – לא מעבר לכך."

המתקפה החריפה של בן גביר מצטרפת לגל ביקורת רחב מצד גורמים אזרחיים, גורמי קואליציה ותנועות ציבוריות, שרואות בהחלטה לעסוק ולעתור בעת הנוכחית לטובתם של מחבלים כפגיעה חריפה במורל.