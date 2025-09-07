שייח’ מעזה מסר ברשתות שהכניסה לגן עדן לא תלויה בעושר או בגבורה אלא במעשה קטן כמו גרגר אורז שניתן לרעב המסר מזכיר גם ביהדות שכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא דווקא עכשיו חשוב לזכור שמעשה קטן יכול לשנות עולם

שייח’ מעזה מטלטל את הרשת במסר פשוט והחיבור המפתיע גם ליהדות.

השבוע נשא שייח’ עזתי דרשה בפני עוקביו ברשתות החברתיות מסר שכבש לבבות רבים בעולם הערבי והאיסלאמי בניגוד למצופה הוא לא דיבר על מעשי גבורה יוצאי דופן לא על עושר ולא על הקרבות פוליטיים אלא על דבר קטן כמעט חסר משמעות בעיני רבים – גרגר אורז אחד.

המעשה הקטן שמציל עולם

"אחי היקר" פנה השייח אל מאזיניו "אל תזלזל בגרגר האורז הזה ייתכן שהוא יהיה הסיבה לכניסתך לגן עדן בהאכלת רעב אחד אתה מציל נפש הנביא אמר האכילו מזון הפיצו שלום התפללו לאנשים ותיכנסו לגן עדן בשלום".

דבריו עוררו הדים נרחבים ברשתות החברתיות והמסר היה חד לפעמים דווקא המעשה הקטן הוא שמקבל משמעות נצחית בעולם שמלא במלחמות רעב ומשברים דווקא גרגר אורז קטן ליד רעבה הופך לתזכורת עמוקה על מהות האדם על חמלה על נתינה.

נקודת המפגש עם היהדות

הדברים הללו לא נשארו במעגל המוסלמי אלא העלו חיבור טבעי גם למסורת היהודית המשנה במסכת סנהדרין קובעת שכל המקיים נפש אחת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא הרמב"ם מזכיר כי אין צדקה גדולה מהחזקת עניים ובכך מחדד שגם ביהדות המעשה הקטן עשוי להיות בעל ערך עצום לעולם כולו.

החיבור בין הדברים שמגיעים מעזה לבין יסודות האמונה היהודית מדגיש עד כמה המסר פשוט אוניברסלי ולא תלוי דת או לאום.

גם אצלנו גרגר אורז של חסד

החברה הדתית לאומית רגילה לראות במעשי חסד פרויקטים רחבי היקף גמחים ענקיים עמותות ויוזמות חינוכיות אבל ייתכן שדווקא הדרשה מעזה מחייבת אותנו לעצור לרגע ולהביט סביב האם אנחנו ערים גם לכוחו של המעשה הקטן חיוך לשכן עזרה קטנה בסחיבה שקית מצרכים שמחכה ליד הדלת או טלפון שמזכיר חשבתי עליך.

מעשים קטנים לכאורה יכולים להפוך ברגע לזרע של עולם חדש כזה שנושא בחובו כוח עצום של רגש קרבה ורוחניות.

דווקא עכשיו במציאות מטלטלת קשה וכואבת חשוב לזכור הדרך לגן עדן לא תמיד מתחילה במעשים גדולים לפעמים היא מתחילה דווקא בגרגר אורז אחד.