בג"ץ קיבל עתירה של התנועה לזכויות האזרח וקבע כי המדינה מחויבת לשפר את תנאי המזון של האסירים הביטחוניים, כולל מחבלי הנוחב'ות, ולספק פיקוח ותפריטים מתאימים.

בית המשפט העליון הכריע היום בעתירות בנושא תנאי המזון של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל. העתירה, שהוגשה על ידי התנועה לזכויות האזרח ועמותת "גישה", טענה כי מאז פרוץ המלחמה ומאסר מחבלי הנוחב'ות שפלשו לישראל בטבח ה-7 באוקטובר, בוטלה גישת האסירים לקנטינה ותפריטי המזון שונו – דבר שגרם למחבלים לטעון למחסור ולרעב. העותרים דרשו לחייב את המדינה לספק תפריטים מורחבים יותר ולאפשר תנאי תזונה מתאימים.

בג"ץ קיבל את העתירה ברוב דעות וקבע כי המדינה "לא עומדת בהתחייבותה החוקית" כלפי האסירים הביטחוניים. בפסק הדין נכתב כי על שב"ס לנקוט צעדים שיבטיחו אספקת מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותם של האסירים, וכן לקיים פיקוח רפואי ומעקב שוטף. עוד נקבע כי יש לוודא שהחלוקה בפועל תאפשר לכל אסיר לקבל את המנה המגיעה לו, מבלי שתישמט מנתם של אסירים חלשים.

השופטת דפנה ברק-ארז כתבה כי "מדינת ישראל היא מדינת חוק, והחובה לספק תנאי קיום בסיסיים לאסירים אינה יכולה להיות שנויה במחלוקת". לצידה הצטרף השופט עופר גרוסקופף, בעוד השופט דוד מינץ סבר בדעת מיעוט כי המדינה עומדת בדרישות הדין ואין מקום להתערבות בג"ץ.

המשמעות: שב"ס יידרש לשפר את מערך המזון לאסירים הביטחוניים, לקיים בקרה רפואית ומעקב מתמשך, ולוודא שהתפריטים מיושמים בפועל. המדינה חויבה לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 20 אלף שקלים.