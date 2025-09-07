בית המשפט העליון הכריע היום בעתירות בנושא תנאי המזון של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא בישראל. העתירה, שהוגשה על ידי התנועה לזכויות האזרח ועמותת "גישה", טענה כי מאז פרוץ המלחמה ומאסר מחבלי הנוחב'ות שפלשו לישראל בטבח ה-7 באוקטובר, בוטלה גישת האסירים לקנטינה ותפריטי המזון שונו – דבר שגרם למחבלים לטעון למחסור ולרעב. העותרים דרשו לחייב את המדינה לספק תפריטים מורחבים יותר ולאפשר תנאי תזונה מתאימים.
בג"ץ קיבל את העתירה ברוב דעות וקבע כי המדינה "לא עומדת בהתחייבותה החוקית" כלפי האסירים הביטחוניים. בפסק הדין נכתב כי על שב"ס לנקוט צעדים שיבטיחו אספקת מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותם של האסירים, וכן לקיים פיקוח רפואי ומעקב שוטף. עוד נקבע כי יש לוודא שהחלוקה בפועל תאפשר לכל אסיר לקבל את המנה המגיעה לו, מבלי שתישמט מנתם של אסירים חלשים.
השופטת דפנה ברק-ארז כתבה כי "מדינת ישראל היא מדינת חוק, והחובה לספק תנאי קיום בסיסיים לאסירים אינה יכולה להיות שנויה במחלוקת". לצידה הצטרף השופט עופר גרוסקופף, בעוד השופט דוד מינץ סבר בדעת מיעוט כי המדינה עומדת בדרישות הדין ואין מקום להתערבות בג"ץ.
המשמעות: שב"ס יידרש לשפר את מערך המזון לאסירים הביטחוניים, לקיים בקרה רפואית ומעקב מתמשך, ולוודא שהתפריטים מיושמים בפועל. המדינה חויבה לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 20 אלף שקלים.
מה דעתך בנושא?
13 תגובות
2 דיונים
רונה
דעתי היא ששופטי בגץ איבדו את הצפון??? לשפר תנאים של מחבלי נוחבה???????? השתגעתם???? גם מה שהם מקבלים זה יותר מידיי, בגץ מתאכזר ליהודים שבמנהרות ומאכיל את המפלצות שיפלשו שוב כמו...
דעתי היא ששופטי בגץ איבדו את הצפון??? לשפר תנאים של מחבלי נוחבה???????? השתגעתם???? גם מה שהם מקבלים זה יותר מידיי, בגץ מתאכזר ליהודים שבמנהרות ומאכיל את המפלצות שיפלשו שוב כמו ב 7 באוקטובר הלם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!המשך 15:38 07.09.2025
יוחאי וינשטיין
לתת להם בדיוק את אותה ארוחה שהחטופים שלנו מקבלים. להפר הוראת בגצ המנותק.15:41 07.09.2025
אור
בגץ אתם תהיאו את סוםה של מדינת ישראל אתם ולא חמאס חמאס רני יודע זה אוייב אתם אוייב מבית אתם והשמאל15:45 07.09.2025
יפרח כתמר
בתגובה ל: אור
שנראה בסופה של מערכת המשפט הכושלת והעלובה הדואגת לארורים ולא לחטופים' הרעבים. אנשי רשע ולב אבן.16:13 07.09.2025
שני
לא היה תקדים כזה בשום מדינה דמוקרטית שפעם אחר פעם בית המשפט העליון של המדינה עוסק העזרה לאוייב.15:42 07.09.2025
אני
אלה שיושבים בבגצ כאילו עשו יד אחת עם אויבינו ! חצופים . ציניים. בזמן שמרעיבים למוות ומענים את חטופינו - זה מה שיש להם לדרוש ! מי שיקיים זאת -...
אלה שיושבים בבגצ כאילו עשו יד אחת עם אויבינו ! חצופים . ציניים. בזמן שמרעיבים למוות ומענים את חטופינו - זה מה שיש להם לדרוש ! מי שיקיים זאת - טיפש . עושה רושם שהם נגד ישראל והעם . מה יש להם ??????!המשך 15:49 07.09.2025
פוגעים מדינה מחבלים צוחקים
בגץ בדעות של משותפת כמו כל אלה מפגנים שורפים מכוניות15:47 07.09.2025
שירי מנתניה
התנועה לזכויות הנוחבות - מאחלת להם את כל הרע שבעולם. לבג"ץ אין ברירה, אלא לפסוק ע"פ החוק. הגיע הזמן, שהח"כים שלנו ישנו את החוק ועל הדרך גם יוסיפו עונש מוות לנוחבות.15:58 07.09.2025
מוות לרוצחים
בתגובה ל: שירי מנתניה
להרוג בשטח כל ארור כזה. בגלל השמאל והעיתונות הנאלחת זה אינו מתרחש.16:15 07.09.2025
יש
שלושת השופטים הם נוכלים15:57 07.09.2025
באני
מקום המשפט שם הרשע. שופטים תובעים אצילי נפש. אל תהי צדיק הרבה. בגללכם נשאף להפיכה משפטית בשם הצדק והאמת. הפכתם חושך לאור ורוצח לקרבן. עוד מעט ישחררו את הנבלות האלה בעיסקה....
מקום המשפט שם הרשע. שופטים תובעים אצילי נפש. אל תהי צדיק הרבה. בגללכם נשאף להפיכה משפטית בשם הצדק והאמת. הפכתם חושך לאור ורוצח לקרבן. עוד מעט ישחררו את הנבלות האלה בעיסקה. איפה הראש שלכם? לעזאזאל.המשך 16:08 07.09.2025
יש
כל שופט כבל15:59 07.09.2025
