בכנס סגור שנחשף בוואלה, ראש הממשלה לשעבר תקף את ההנהגה הנוכחית, הציג חזון לממשלת אחדות ליברלית, התחייב להקים ועדת חקירה ל־7 באוקטובר, וקבע: “לא למדינה פלסטינית – כן לאוטונומיה

הקלטות שפורסמו בוואלה ומתעדות כנס סגור של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בכפר סבא מציגות את תפיסותיו הפוליטיות המעודכנות ואת יעדיו לעתיד. בדבריו, שנשמעו גלויים וישירים, בנט שילב ביקורת נוקבת על הממשלה הנוכחית לצד חשיפה של תוכניות מדיניות ופוליטיות לקראת אפשרות שיחזור לתפקיד.

ביקורת חריפה על הממשלה

בנט תיאר את ההנהגה הנוכחית כ”מזעזעת” וטען כי היא פועלת למען טובת עצמה ולא טובת הכלל. הוא הודה כי קשה לו להשלים עם שליחתו של בנו לוחם מגלן לקרב, כשמניעי הממשלה אינם ברורים: “כשאתה רואה את הפוליטיזציה של קודש הקודשים, הקבינט, זה איום ונורא”.

בהמשך התייחס להתבטאויות של שרים בממשלה ואמר: “הממשלה של שרים מטומטמים. כששר אומר שצריך להטיל פצצת גרעין על עזה – זה טירוף. את המחיר משלמים החיילים שלנו”. לדבריו, ההתנהלות נובעת משיקולים פוליטיים צרים ומסכנת את הלוחמים בשטח.

תוכניות פוליטיות לעתיד

מעבר לביקורת, בנט הציג את חזונו הפוליטי: הקמת ממשלת אחדות ציונית־ליברלית על בסיס “ברית המשרתים”. לדבריו, יש לאחד את מפלגות המרכז והאופוזיציה – ובהן ישראל ביתנו, גנץ ואיזנקוט – לכדי מסגרת משותפת שתוכל להשיג רוב יציב של 61 מנדטים.

הוא הדגיש כי בכוונתו “להביא נבחרת חזקה” ולפעול להעברת חוקה למדינת ישראל – מהלך שלדבריו הפך הכרחי בשנים האחרונות – כולל הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים.

ועדת חקירה וגיוס חרדים

בנט התחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, אותה הגדיר “חטא מוסרי” שטרם קמה. בנוסף, קרא לשלב את הציבור החרדי בחינוך הממלכתי, בתעסוקה ובשירות הצבאי: “אין לנו ברירה”, אמר, והבהיר כי בתי ספר שלא ילמדו לימודי ליבה לא יתוקצבו על ידי המדינה.

“לא למדינה, כן לאוטונומיה”

ביחס לסוגיה הפלסטינית, בנט הדגיש כי הוא מתנגד למדינה פלסטינית או למסירת שטחים, אך בעד אוטונומיה לפלסטינים וניהול עצמי ללא ריבונות על גבולות. “אני בעד מקסימום ביטחון ומינימום חיכוך”, אמר. לדבריו, הפתרון אינו בינארי – לא מדינה פלסטינית ולא מדינה דו־לאומית – אלא המשך המצב הקיים תחת הרשות הפלסטיני