ח"כ מנסור עבאס מאשים את חמאס בהתארכות המלחמה. לדבריו, אילו היו משחררים את החטופים, "המלחמה הייתה מסתיימת בתוך שלושה חודשים, עם הרבה פחות הרס". ומה לגבי עתידו הפוליטי?

יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת, ח"כ מנסור עבאס,, התייצב לראיון עומק בפודקאסט Mazeej ומציג תמונה קשה וכואבת על המצב הנוכחי. האיש שנחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בפוליטיקה הישראלית בעשור האחרון, מי שכונה "עושה המלכים", מספר על המסרים שקיבל בתחילת המלחמה, על טעויות חמאס, ועל הדילמות הקשות של החברה הערבית בישראל מאז ה־7 באוקטובר.

חול ואוהלים לעשר שנים

לדבריו, כבר בימיה הראשונים של המלחמה קיבל מסר חד מגורמים ישראלים: נאמר לי שמעזה לא יישארו אלא חול ואוהלים, למשך עשר שנים. המציאות ברצועה, הוא אומר, אכן הולכת ונראית כך.

עבאס לא מהסס להפנות אצבע מאשימה כלפי חמאס. "כבר ב־8 באוקטובר קראתי לשחרר את כל האזרחים – נשים, ילדים וקשישים – מיד וללא תנאים", הוא מספר. "החזקתם הייתה טעות כפולה: מוסרית ואסטרטגית. היא האריכה את המלחמה ב־100%". לדבריו, אילו היו משתחררים מיידית, "המלחמה הייתה מסתיימת בתוך שלושה חודשים, עם הרבה פחות הרס".

החשש מנכבה חדשה

עבאס מתאר כי באותם ימים סוערים נשמעו במערכת הביטחון דיונים על פינוי המוני של כפרים ערביים כולל סגירת כביש ואדי עארה ואפילו על שימוש באש חיה במידה ויופר הסדר. הוא עצמו חשש מתרחיש של נכבה חדשה.

כדי למנוע אסון יצא בהודעה חריגה ביום פרוץ המלחמה, בה קרא לאזרחים הערבים "לשמור על החוק והסדר הציבורי" – צעד שנועד, לדבריו, להגן על הציבור הערבי בתוך ישראל מפני תרחישים מסוכנים.

נתניהו, סמוטריץ' וחמאס

הקשר בינו לבין נתניהו, הוא מגלה, נמשך עד הרגע האחרון לפני נפילת ממשלתו. "נתניהו הבין שאני היריב הפוליטי היחיד שהצליח להוציא אותו ממשרד ראש הממשלה", הוא אומר.

באותה נשימה הוא מציין את בצלאל סמוטריץ', שלדבריו "הבין היטב את הסכנה מבחינתם של הימין – ערבי בתוך מעגל קבלת ההחלטות – ולכן היה זה שהכשיל את המהלך".

באופן מפתיע, הוא אף טוען כי נתניהו עשוי להעדיף שחמאס תישאר בשלטון בעזה. "שלטון חמאס שימש את הימין לאורך שנים כנכס אסטרטגי, ונתניהו יודע לשמור לעצמו גמישות".

מבט לעתיד

על אף הסערה, עבאס אינו מתכוון לפרוש מהזירה. "המטרה שלי היא לחזור למרכז ההשפעה ולהיות חלק מקואליציה עתידית", הוא מצהיר. יוזמתו "גשרים לפיוס ושלום" מבוססת על פתרון שתי המדינות והכרה בזכויות העם הפלסטיני.

סקרים פנימיים, לדבריו, מצביעים על רוב ברור בחברה הערבית התומך בהשתלבות בקואליציה – יותר מ־70%. "זו מגמה רחבה הרבה מעבר לבסיס המפלגתי שלי", הוא אומר, ולא חוסך ביקורת ממנהיגים ערביים אחרים שלטענתו "לא מצליחים ליישר קו עם הציבור שלהם".

זהו ראיון לא שגרתי עם מנהיג רע"מ מציג שילוב של אזהרות, ביקורת ותוכניות לעתיד. בין דיבור על חול ואוהלים בעזה לבין חשש מנאכבה חדשה, עבאס מבקש לשכנע שהדרך היחידה קדימה היא בשותפות – גם אם זו נראית בלתי אפשרית.