לראשונה מאז פרוץ המלחמה, הצליחו החות'ים לפגוע בנמל תעופה. כטב"מ ששוגר מתימן פגע בשדה התעופה רמון ליד אילת. השדה נסגר עד להודעה חדשה

הפעם הצליח לחות'ים. כטב"מ ששוגר מתימן פגע בשדה התעופה רמון, הסמוך לאילת. שדה התעופה נסגר להמראות ולנחיתות עד להודעה חדשה.

ממד"א נמסר על פצוע קל כבן 50 ועל עוד מספר נפגעי חרדה. "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קל בהכרה מלאה עם פציעה מרסיסים בגפיים, ולמספר נפגעי חרדה".

מצה"ל נמסר: "כטב"מ ששוגר מתימן לפני זמן קצר פגע באולם נוסעים בנמל התעופה רמון בערבה. לא הופעלו התרעות, האירוע מתוחקר והפרטים בבדיקה".

מרשות שדות התעופה נמסר כי המרחב האווירי הדרומי מעל רמון סגור לתנועות מטוסים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . פגיעה בשדה התעופה רמון (שימוש לפי סעיף 27א)

עוד באותו נושא צה"ל בהודעה דרמטית: טיל בליסטי נפל בנתב"ג 10:02 | חדשות סרוגים 12 0 😀 👏

במטח הנוכחי, הצליח צה"ל ליירט עוד 3 כטב"מים באזור ניצנה. לא ברור איך פספסו את הכטב"מ שהגיע מאות קילומטרים משם דרומה, לאזור אילת.

עוד באותו נושא צפו: המסוק מיירט את הכטב"מ החות'י בצרור מתותח 14:43 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

טיל ליד נתב"ג; כטב"מ בתל אביב

זו הפעם הראשונה בה החות'ים מצליחים לפגוע בנמל תעופה פעיל. לפני כשנה, הם פגעו בטיל כמה מאות מטרים משדה התעופה בן גוריון, בשדות שמחוץ לנתב"ג, נזק כבד נגרם לפרדס סמוך, אבל לא הייתה פגיעה בשדה התעופה עצמו.

עוד באותו נושא גבר נהרג מפגיעת כטב"מ שהתפוצץ במרכז תל אביב 06:40 | חדשות סרוגים 21 0 😀 👏

לפני כשנה, כטב"מ חות'י פגע בעבר בבניין בתל אביב וגרם להרוג ומספר פצועים. אבל מאז לא הצליחו כטב"מים או טילים לגרום לנזק משמעותי, עד היום.