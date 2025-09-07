חיל האוויר יירט 3 כטב"מים חות'ים שנשלחו מתימן לאזור דרום הארץ. הכטב"מים יורטו באזור ניצנה, בגבול מצרים מדרום לרצועת עזה.
בתיעוד שרץ ברשת נראה מסוק של חיל האוויר מתחקה אחרי הכטב"מ, יושב לו על הזנב ואז בצרור קצר מפוצץ אותו בבת אחת.
בגלל המרחק, היירוט והפיצוץ נראים כמה שניות לפני שנשמע הצרור והפיצוץ.
מדובר צה"ל נמסר: " שלושה כלי טיס בלתי מאויישים יורטו על ידי חיל האוויר. לפני זמן קצר, חיל האוויר יירט שלושה כלי טיס בלתי מאויישים שעשו את דרכם מתימן.
שני כלי טיס יורטו בטרם חצו, התרעות הופעלו על פי מדיניות".
