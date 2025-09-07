חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.09.2025 / 14:43

מסוק של חיל האוויר יירט כטב"מ חות'י שנשלח מתימן וניסה לחדור לישראל באזור ניצנה בגבול מצרים. טייס המסוק ירה צרור קצר לעבר הכלי ופוצץ אותו באוויר. צפו

חיל האוויר יירט 3 כטב"מים חות'ים שנשלחו מתימן לאזור דרום הארץ. הכטב"מים יורטו באזור ניצנה, בגבול מצרים מדרום לרצועת עזה. בתיעוד שרץ ברשת נראה מסוק של חיל האוויר מתחקה אחרי הכטב"מ, יושב לו על הזנב ואז בצרור קצר מפוצץ אותו בבת אחת. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד יירוט הכטב"מ בניצנה (שימוש לפי סעיף 27א) בגלל המרחק, היירוט והפיצוץ נראים כמה שניות לפני שנשמע הצרור והפיצוץ. עוד באותו נושא האזעקות בניצנה: הכטב"מים מתימן יורטו 13:31 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏 מדובר צה"ל נמסר: " שלושה כלי טיס בלתי מאויישים יורטו על ידי חיל האוויר. לפני זמן קצר, חיל האוויר יירט שלושה כלי טיס בלתי מאויישים שעשו את דרכם מתימן.

שני כלי טיס יורטו בטרם חצו, התרעות הופעלו על פי מדיניות".

