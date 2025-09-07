ראש הממשלה הדגיש בפתח ישיבת הממשלה כי המאמץ בעזה ובזירה האזורית יימשך עד לחיסול חמאס והחזרת החטופיo גם במחיר פגיעה בזירה הבינלאומית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה להתקדמות התמרון הצבאי ברצועת עזה, למאבק מול חמאס ולמחיר המדיני וההסברתי שמשלמת ישראל בזירה הבינלאומית.

נתניהו אמר: "אנחנו מעמיקים את התמרון בפאתי העיר עזה, ובתוך העיר עזה. אנחנו מחסלים מחבלי נוחב'ה שנטלו חלק משמעותי בטבח של ה-7 באוקטובר, כולל אותו מחבל ארור שהתקשר להוריו והתגאה שרצח עשרה ישראלים במו ידיו. עכשיו אנחנו התקשרנו למשפחה, והודענו לה שהמחבל הזה חוסל. זה מסר ברור – נגיע לכולם." הוא הודה לשב"כ ולצה"ל על הפעילות המבצעית: "עושים את העבודה החשובה הזאת."

בהמשך התייחס נתניהו למהלכים ההומניטריים בעזה: "אנחנו מחסלים תשתיות טרור, מגדלי טרור מופללים, והקמנו עוד מרחב הומניטרי כדי לאפשר לאזרחים לצאת למקום בטוח ולקבל סיוע. בינתיים יצאו כ־100 אלף איש. חמאס מנסה למנוע את היציאה הזאת כדי להשתמש באזרחים כמגן אנושי, ואף יורה בנשים וילדים כדי שיישארו."

נתניהו גינה את הסרטון שפרסם חמאס על החטופים אלון אהל וגיא גלבוע דלאל: "שוחחתי עם המשפחות וחיזקתי אותן בשמי ובשם העם כולו. רוב אזרחי ישראל עומדים איתן מול הטרור הפסיכולוגי הזה."

"חיסול הציר האיראני"

לדברי נתניהו, המאמץ בעזה הוא חלק ממאבק רחב יותר: "המאמץ שלנו בעזה – על המבצר האחרון החשוב, העיר עזה – הוא חלק מהמאמץ להשלים את ריסוק טבעת החנק של הציר האיראני שנועד להשמיד את ישראל. הנחתנו מכות קשות על חמאס, חיזבאללה, החות'ים, הבאנו להפלת משטר אסד, והשיא – פגיעה קשה באיראן והרחקת האיום הקיומי של נשק גרעיני וטילים בליסטיים."

"אני בוחר בניצחון"

ראש הממשלה התייחס גם למחיר ההסברתי שישראל משלמת: "אני מודע למחיר שאנחנו משלמים בשדה הדיפלומטי וההסברתי, אבל הדרך להיחלץ מזה היא לסיים את המלחמה מהר ככל האפשר, לנצח – לחסל את חמאס, להחזיר את החטופים ולהבטיח שעזה לא תהווה איום."

ולבסוף הבהיר נתניהו: "אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו – אני בוחר בניצחון. אני לא רוצה כתבות שאנחנו נובס אבל יקבלו אותנו יפה בתקשורת העולמית. אני בוחר בניצחון."